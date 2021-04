https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los de San Martín de las Escobas le ganaron a Americano en un duro cotejo. Perdió San Jorge y Sastre quedó como escolta.

Liga San Martín General se afianza como puntero

Por Francisco Díaz de Azevedo

La Liga Departamental de Fútbol San Martín completó la 5º fecha con un General imparable, la goleada de Trebolense sobre Piamonte, los 3 puntos que se trajo El Expreso de Los Cardos, el despertar de San Martín y la derrota de San Jorge.

Además, el clásico de Sastre quedó sin goles y Atlético perdió terreno en la lucha por el campeonato.

Tras suspenderse la semana pasada por las fuertes tormentas en la región, la Departamental volvió con muchos goles y muy buenos partidos.

Los resultados

Trebolense 5-0 Piamonte. Goles: A. Suárez (dos), F. Castillo, F. Benedek, A. Farías. Incidencias: Expulsados Rodrigo Retamoso y Cuello (CAP). Árbitro: G. Freyre.

Unión Los Cardos 1-3 El Expreso. Goles: Di Paoli (ULC), J. Fernández, M. Ferrero y L. González (CEE). Incidencia: Expulsado Diego Pistarelli (ULC). Árbitro: J. Guayanez.

Susanense 1-3 San Martín. Goles: L. Morero (SUS), R. Garutti, M. Aguirre y M. Vaschetto (SMP). Incidencia: Aguirre erró un penal para San Martín cuando el partido estaba 0-0. Árbitro: G. Franco. J.

Guadalupe 1-0 D. Mitre. Goles: M. Pedrozo. Árbitro: Celayes. Unión Sastre 0-0 A. Sastre. Árbitro: J. M. Suárez.

J. Unida 2-1 A. San Jorge. Goles: D. Flematti y D. Guri (JURC), M. Marcucci (CASJ). Árbitro: J. Bonnin.

Americano 1-2 G. San Martín. Goles: D. Buosi -P- (ACP), A. Araya -P- y L. Dellavia (GSM). Incidencia: Expulsado Valentín Druetta (ACP). Árbitro: J. Martínez.

Libre: La Emilia.

La tabla de posiciones

General 13 pts; Sastre 10; San Jorge y La Emilia 9; El Expreso y Piamonte 8; Mitre y San Martín 7; Trebolense 6; JURC y Guadalupe 5; Americano 4; Unión (Sastre) y Susanense 3; Unión (LC) 0 pts.

Los goleadores

Juan Montenegro (San Jorge) 7; Adrián Fosarelli (Mitre) 6; Elías Oitana (La Emilia) 5; Hernán Díaz (General) y Damián González (Piamonte) 3

La próxima fecha

San Jorge vs. Susanense, San Martín vs. Unión (LC), El Expreso vs. Unión (S), Atl. Sastre vs. Guadalupe, Mitre vs. Trebolense, Piamonte vs. Americano, General vs. La Emilia. Libre: JURC.