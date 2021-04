Argentino lo ganaba fácil pero Carreras se lo empató en la última

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.04.2021

11:42

El Cuevero se imponía 2-0 con goles de Giampaoli y Farías en contra, pero la Academia descontó a los 37’ del segundo tiempo y se lo igualó a los 50’ a través de Di Martino. Firmat FBC y Bombal no jugaron por varios casos de covid en Sportivo.

Por Diego Budassi

En un atractivo cotejo, Carreras AC y Argentino de Firmat empataron 2-2 en La Glorieta por la 7º fecha de la Liga Deportiva del Sur. El Cuevero lo tenía prácticamente liquidado pero en los pasajes finales la Academia logró el descuento y en la última bola de la tarde noche lo terminó igualando.

El primer tiempo fue levemente favorable a los locales, principalmente en el primer cuarto de hora, donde generó un par de buenas chances. A los 2’ avisó Velazco con un remate que se fue por arriba del travesaño y unos minutos después Adrián Loria metió un zurdazo que pasó cerca de la valla defendida por Matías Chiabrando.

La más clara fue a los 16’, cuando el Facha Rodríguez sacó un latigazo que el arquero visitante mandó notablemente al córner.

Argentino no hacía pie, pero a los 28’, un despeje largo del Tigre Carranza habilitó al Talo Giampaoli, quien en el cara a cara con Martínez la tocó sutilmente al fondo del arco.

Con el 1-0 a su favor el equipo de Ale Ojeda se acomodó y comenzó a manejar la pelota. Pudo haber aumentado a los 43’ con un cabezazo del Fideo Busto pero Seba Martínez contuvo con seguridad.

En el complemento casi todo fue de la visita, que si bien, no fue amplio dominador del juego, pudo manejar los tiempos y controló las acciones. Leo Carranza y Julián Aguirre se adueñaron del mediocampo y el pibe Cristian Villarreal mostró gran solvencia defensiva.

Los dirigidos por Daniel Buitrón no lograban la profundidad necesaria para asistir a Rodríguez y Loria, y así todo siguió bajo control visitante.

Sobre los 21’ llegó el segundo de Argentino, tras un desborde de Nicolás Giampaoli que rebotó desafortunadamente en el pecho de Juan Farías y venció su propio arco.

El Cuevero continuó sin pasar sobresaltos hasta que a los 37’ Esteban Di Fulvio peinó un tiro libre y logró descontar. De ahí en más, Carreras AC fue con todo por el empate. Si bien no tuvo claridad, empezó a complicar con pelotazos cruzados y algunas pelotas paradas. Fue justamente por esa vía que llegó al definitivo empate, cuando a los 50’ Di Fulvio bajó de cabeza un tiro libre lejano, y Fabrizio Di Martino fusiló a Chiabrando que nada pudo hacer.

Así Argentino dejó escapar dos puntos valiosos y la Academia, que todavía no pudo ganar en el certamen, terminó celebrando la igualdad en su casa.

Síntesis

Carreras AC (2): Sebastián Martínez, Juan Farías, Esteban Di Fulvio, Fabrizio Di Martino, Franco Barrios, Lucio Hernández, Gustavo Ortiz, Miguel Velazco, Adrián Loria, Leonardo Ricardo, Emanuel Rodríguez. DT: Daniel Buitrón.

Argentino (2): Chiabrando, Joaquín Di Pietro, Ezequiel Ruiz, Cristian Villarreal, Franco Giménez, Julián Aguirre, Leonardo Carranza, Luciano Busto, Lucas Mateussi, Nicolás Giampaoli, Bruno Tosello. DT: Alejandro Ojeda.

Goles: en el primer tiempo, 28m Giampaoli (A); en el segundo tiempo, 21m Farías e/c (A), 37m E. Di Fulvio (CAC), 50m Di Martino (CAC).

Árbitro: Andrés Marinelli.

Estadio: La Glorieta.

Italo dio el golpe

El que era puntero, Los Andes Alcorta, sufrió una inesperada derrota en Wheelwright, donde el modesto Italo Argentino lo derrotó 2-1. De ese modo Olimpia de Santa Teresa, con un triunfo monumental de 2-0 sobre Independiente en Bigand, pasó a ser el nuevo líder de la fase regular.

Por su parte Hertz de Villa Mugueta aprovechó para recuperar terreno luego de vencer como visitante al colero Estrella del Sur de Acebal por 2-0. Otro de los animadores, 2 de Junio de Rosario superó por la mínima diferencia a San Martín en Pavón Arriba y se mantiene en la tercera colocación.

Firmat FBC no jugó

Debido a los crecientes casos de covid19 en el plantel de Sportivo Bombal, la Liga Deportiva del Sur resolvió suspender el choque contra Firmat FBC.

La entidad Canaria presentó el sábado por la mañana la documentación correspondiente con el aval del Samco de su localidad, notificando que varios jugadores de 1º y 2º división se contagiaron con coronavirus. Además la gran mayoría están aislados aguardando resultados de hisopados por contacto estrecho.

En consecuencia, el Departamento Legales de la Liga comunicó oficialmente la postergación de los partidos de 1º y 2º que iban a sostener esta tarde el Rojo y Sportivo en La Caldera de Mitre y Santa Fe.

Resultados - 7º fecha

Carreras AC 2 - Argentino 2; Italo Argentino 2 - Los Andes 1; Blanco y Negro 0 - Atlético Acebal 0; San Martín 0 - CS 2 de Junio 1; Independiente 0 - Olimpia 2; Estrella del Sur 0 - Hertz 2; Rivadavia 1 - Sporting CS 1. Postergado: Firmat FBC vs Spvo. Bombal

Posiciones

Olimpia 17; Los Andes 15; CS 2 de Junio 14; Atlético Acebal y Hertz 12; Sportivo Bombal (*) y Argentino 11; Firmat FBC (*) y Blanco y Negro 9; Independiente y Sporting CS 8; San Martín 7;

Italo Argentino 5; Rivadavia 4; Carreras AC 3; Estrella del Sur 0.

(*) Tienen un partido postergado.

Próxima fecha (8º)

Argentino vs Blanco y Negro, Hertz vs Firmat FBC, Los Andes vs Estrella del Sur, Olimpia vs CS 2 de Junio, Atl. Acebal vs Independiente, Rivadavia vs San Martín, Spvo. Bombal vs Carreras AC, Sporting CS vs Italo Argentino.