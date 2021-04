https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.04.2021 - Última actualización - 12:35

12:31

"Los Comanches" vencieron 6 a 0 a Miramar de Arroyo Aguiar, jugando en su estadio de Recreo. Cuesta explicar que Central perdió en el tramo final el orden, porque de lo contrario la cifra pudo ser mayor aún.

Comenzó el torneo de otoño en la Liga Paivense Central Oeste goleó y se vistió de candidato "Los Comanches" vencieron 6 a 0 a Miramar de Arroyo Aguiar, jugando en su estadio de Recreo. Cuesta explicar que Central perdió en el tramo final el orden, porque de lo contrario la cifra pudo ser mayor aún. "Los Comanches" vencieron 6 a 0 a Miramar de Arroyo Aguiar, jugando en su estadio de Recreo. Cuesta explicar que Central perdió en el tramo final el orden, porque de lo contrario la cifra pudo ser mayor aún.

En la charla previa del partido que el técnico Carlos "Piti" Sobrín mantuvo con sus dirigidos, se encargó de resaltar que "no tenemos que pensar en el pasado, hoy comienza un nuevo torneo y tenemos que salir a ganar sin que nos pesen los errores anteriores". Claramente Sobrín hacía referencia a la pérdida del partido con Polideportivo Videla, cuando había incluido un jugador no habilitado por un descuido de la dirigencia en el fichaje.

Central salió a ser protagonista y sólo hicieron falta 3 minutos para comenzar a construir la victoria. Tiro libre desde el sector derecho, el centro que fue un buscapié que despejó defectuosamente el arquero Mena, el balón le quedó a Alberto Schefer, que con violento remate casi en el punto penal consiguió el primer grito de la tarde para Central Oeste.

Lejos de conformarse con la ventaja tempranera, Central siguió pisando terreno rival y buscando ampliar el marcador. A los 6 Diego Mereles ganó por el carril izquierdo pero apresuró el remate por sobre el arquero y la pelota se fue lejos por sobre el travesaño.

A los 11, Miramar conseguiría un tiro libre frontal al arco defendido por Silva, pero el arquero estuvo muy atento al remate de Leonardo Da Silva y la mandó al córner por sobre el travesaño.

Fueron los minutos en donde había un partido disputado, porque Miramar se animaba a atacar y conseguía faltas a favor en cercanías del área. En tanto, Central no lograba afianzarse en el control de la pelota o incluso hasta por momentos la perdía.

Pero en los minutos finales de la primera etapa retomó Central el control del balón y comenzó a ir en la búsqueda de ampliar el marcador. A los 37, Damián Toscano remató desde afuera de área y la pelota buscaba el ángulo superior derecho, pero Mena evitó el segundo y la mandó al córner. De ese tiro de esquina llegó el centro desde la derecha, que encontró a Rodrigo Grismado entrando por el segundo palo y decretando el 2 a 0.

Mazazo de arranque

Apenas 2 minutos se jugaban cuando Rodrigo De La Mata se anotaba en el tanteador y ponía el partido 3 a 0 en favor de Central Oeste. Si había alguna esperanza de recuperación para Miramar, rápidamente se iba a desactivar, no sólo porque ya la diferencia era de tres goles, sino también porque Central iba a lograr una superioridad táctica y una envidiable efectividad para seguir aumentando cifras en el tanteador.

Toscano robó en el círculo central y tocó de inmediato para Lucas Ramírez, que combinó habilidad y velocidad tanto mental como física. Se hizo lugar entre 3 marcadores que nunca supieron resolver cómo frenarlo, y por último le quedó eliminar también al arquero Mena para poner el 4 a 0.

Dice la creencia futbolística que cuando andás derecho, todo te va a salir bien. Fue el condimento que esta vez se conjugó también con el resultado en favor de Central. Ismael Hilbe había ingresado a los 9 minutos del complemento y sólo le bastaron 3 para anotarse en la goleada. Pase largo de Reyes para Hilbe, que se encontró con una distracción de la defensa de Miramar, que nunca le puso oposición a la corrida de volante. A todo esto, se sumó la desesperada salida afuera del área del arquero Mena. "Sombrerito" de Ismael, para quedar frente al arco y sin ninguna oposición marcar el quinto de Central.

Para empeorar aún más la situación, Marcos Aquino vio la roja por insulto al juez asistente y Miramar con 10 tenía que afrontar lo que le restaba de partido, esperando quizás que Central calmara su ímpetu por buscar más goles.

Central no se conformaba y llegó el sexto. Nueva habilitación para Lucas Ramírez en base a velocidad, volvió a dejar parada a la defensa de Miramar y definió abajo cuando Mena intentó achicar el ángulo de disparo. Así Ramírez marcaba el 6 a 0 de Central, el segundo en su cosecha personal.

Central, aunque cueste entenderlo, entró en el nerviosismo y la ansiedad de querer marcar más goles. Incluso tuvo la chance más clara que tiene el fútbol, un penal que Nahuel Barreto estrelló en el palo. ¿La jugada? Hilbe ingresó por el carril izquierdo y Mena lo derribó. No hubo dudas sobre la falta.

Central ganó sin discusión y, haciendo caso al pedido de su técnico Sobrín, comenzó a transitar un nuevo torneo, una nueva ilusión, dejando atrás lo que ya no se puede modificar.

Síntesis

Central Oeste (Recreo): Maximiliano Silva: Joaquín Reyes, Gustavo Cadena, Rodrigo Grismado y Matías Román; Rodrigo De La Mata, Julián Pereyra, Damián Toscano y Alberto Schefer; Lucas Ramírez y Diego Mereles. DT: Carlos Sobrín

Miramar (Arroyo Aguiar): Juan Mena; Agustín Aquino, Matías Pérez, Marcos Aquino y Luther Sales, Ignacio Brito, Alejo Tottereau, Gonzalo Ovando y Martín Raffaghelli, José Cwynar y Leonardo Da Silva. DT: Marcelo Godoy

Goles: en el primer tiempo; a los 3 min. Alberto Schefer (CO) y a los 38 min. Rodrigo Grismado (CO). En el segundo tiempo; a los 2 min. Rodrigo De La Mata (CO); a los 7 min. Lucas Ramírez (CO); a los 12 min. Ismael Hilbe (CO) y a los 16 min. Lucas Ramírez (CO)

Cambios: en el segundo tiempo; a los 3 min. Alejandro Da Silva por Agustín Aquino (M); a los 9 min. Diego Da Silva por Sales (M), Ismael Hilbe por Schefer y Nahuel Barreto por Toscano (CO); a los 17 min. Jesús Díaz por Ramírez (CO); a los 20 min. Hernán Rivero por Raffaghelli y Leonardo Ovando por Gonzalo Ovando (M) y Adrián Bertona por Silva (CO).

Incidencia: en el segundo tiempo; a los 13 min. expulsado Marcos Aquino (M) y a los 21 min. Nahuel Barreto (CO), marró un penal.

Cancha: Central Oeste.

Árbitro: Darío Álvarez.

Reserva: Central Oeste 2 (Iván Díaz y Gastón Vázquez) – Miramar 2 (Tomás Castro de penal y Joaquín Cadenazzi). En definición por penales Central Oeste 6 – Miramar 7.

Otros resultados

Polideportivo Videla 1 (Santiago Santos) – Colón 1 (Diego Akerman), mientras que en la definición por penales Polideportivo Videla 3 – Colón 1. El Pirata 8 (2 de Ángel Sequeira, 1 de penal, Pablo Dubrasich, 2 de Joan Bustos, 2 de Franco Sureda y Lucas Ortega de penal) – Alianza 1 (Daniel Giménez). Expulsado Franco Uleriche (EP).

La próxima

Los Anguyá de Cayastá – Central Helvecia, Miramar – San Martín de Monte Vera, Polideportivo Llambi Campbell – Polideportivo Videla.