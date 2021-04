https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sucedió en Córdoba. Una joven se enteró que aparecía como vacunada en Chaco.

Vacunación Córdoba: una joven denunció que la registraron como vacunada sin estarlo

Josefina López es de Villa María, tiene 29 años y es instructora de gimnasia. Desde la app Mi Argentina la notificaron como vacunada con la Sputnik V en un hospital de Resistencia, Chaco.



“Me bajé la aplicación Mi Argentina porque ahora el carné de conducir está allí, no le di bolilla porque pensé que era una propaganda y luego me di cuenta que decía que estaba vacunada”, relató la mujer de la localidad cordobesa de Villa María.

Y continuó: “Pasaron unos días y fui al centro cívico de Villa María y me dijeron que había otras personas con el mismo problema, me sugirieron que haga una captura de pantalla, pero no saben cómo solucionarlo”.



“La han usado (a la dosis de la vacuna) porque esta aplicación te hace validar todos tus datos: mail, documento, todo, me decía que mi última vacuna antigripal fue en 2016 y eso coincide”, advirtió.

“Vaya a saber si cuando nos toque vacunarnos podremos”, expresó con preocupación.