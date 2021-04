Rusia: más de mil detenidos en masivas marchas a favor de Navalny

Más de mil personas fueron detenidas este miércoles en Rusia en las marchas convocadas en más de un centenar de ciudades para exigir la liberación del líder opositor Alexéi Navalny, según el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

El portavoz de la organización Konstantín Fomin, dijo previamente al portal independiente Meduza que el número de detenidos había superado los 500, pero que debido a problemas técnicos no podían actualizar los datos en su plataforma.

Una vez solucionado el problema, OVD-Info informó de golpe que ya había al menos 1.004 detenidos en 82 ciudades rusas.

What I’ve filmed today at the protest in #Moscow #Russia #Navalny pic.twitter.com/bJ0VDPyrc3