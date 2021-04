Hernán "el Loco" Montenegro se enfrentó con Donato de Santis en "MasterChef Celebrity"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exbasquetbolista fue criticado por su plato y reaccionó molesto por una devolución que le dio el jurado.

Hernán el Loco Montenegro no tuvo una buena noche en la cocina de "MasterChef Celebrity" (Telefe), Donato de Santis se lo hizo notar y tuvieron unos chispazos durante un su devolución.

El participante presentó una entraña con gratén de espinaca, pero no convenció al jurado y le resaltaron que no tenía queso la preparación. “Yo le puse queso sardo. Tal vez no estaba gratinado, pero estaba”, retrucó El Loco.

Fiel a su estilo y para ser más didáctico aún, Donato fue hasta la estantería para buscar los recipientes que utilizó el Loco y darle un consejo.

“Vamos a aprender algo. Si yo sé que tengo poco tiempo y tengo que emplatar acá, la próxima pone los contenedores vacíos al horno, que son aptos. Los dejás ahí…”, señaló el chef italiano a lo que ex basquetbolista respondió molesto, “Sí, están calientes. Ya está. No tengo por qué mentir".

“No estamos cuestionando lo que… Hernán, estamos tratando de transmitir algo, no solo a vos sino a los que están acá, a los que están en el balcón y eventualmente, a los que siguen en el programa”, finalizó el jurado.