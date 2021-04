https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 17:15

17:14

A las correspondientes solicitudes para recibir la inoculación contra la Covid-19 las empezaron a realizar a mediados de febrero. Argumentan que por las edades de los niños con los que trabajan, es inevitable el contacto físico estrecho. Aún no tienen respuesta oficial.

Más de 300 pertenecen a la ciudad de Santa Fe 3.000 docentes de jardines maternales de la provincia reclaman ser vacunados A las correspondientes solicitudes para recibir la inoculación contra la Covid-19 las empezaron a realizar a mediados de febrero. Argumentan que por las edades de los niños con los que trabajan, es inevitable el contacto físico estrecho. Aún no tienen respuesta oficial. A las correspondientes solicitudes para recibir la inoculación contra la Covid-19 las empezaron a realizar a mediados de febrero. Argumentan que por las edades de los niños con los que trabajan, es inevitable el contacto físico estrecho. Aún no tienen respuesta oficial.

El 1° de diciembre de 2020, los jardines maternales de la provincia volvieron a abrir sus puertas, lógicamente, bajo estrictos protocolos producto de la pandemia por Covid-19. Un avance importante para un sector que no está reconocido por el Ministerio de Educación.



Dos meses y medio después, antes del comienzo de clases, comenzaron los rumores de que luego de ser vacunado el personal de salud, comenzaría el procedimiento para los adultos mayores y también para docentes. Por este motivo, y al estar siempre relegados, los propietarios de los jardines comenzaron “moverse” para que sean tenidos en cuenta al momento de la inoculación.



“Al reclamo comenzamos a hacerlo allá por el 15 de febrero, cuando dijeron que iban a vacunar a los docentes. En ese momento, tuvimos una mesa de trabajo con Provincia y planteamos el tema de que sea reconocida nuestra labor, porque ahí es donde parte esta no inclusión en la vacunación. Hicimos todo lo que nos dijeron: que elevemos notas a Salud, que elevemos listados y los presentemos...”, comenzó diciendo Adriana Sasia a El Litoral, propietaria de uno de los jardines particulares de la ciudad.



“También fuimos a hablar a la Municipalidad donde nos dijeron que iban a pedir lo mismo desde su lado para alzar más la voz”, agregó.



“Hicimos un relevamiento de toda la provincia. Estamos hablando de 3.000 personas aproximadamente. Es un listado único, que sabemos que lo tiene la Ministra (Sonia Martorano) en este momento y que se hará el cruce de información con la inscripción en la página oficial de la vacunación, donde también nos inscribimos. De manera informal, tenemos algunos rumores de que la semana que viene nos podrían estar dando turnos, pero nada oficial”, comentó Sasia. De esos 3.000, unos 320 corresponden a la ciudad de Santa Fe.



Sobre el final, la docente aseguró que “con las edades con las cuale trabajamos, tenemos más contacto aún que un docente de primario. Estamos con niños desde 45 días y para cambiar un bebé o alimentarlo, es casi imposible mantener la distancia social. Con más razón pedimos que se nos incluya en la vacunación”.



Respecto a los contagios desde la vuelta a clases, Sasia dijo: “Desde que retomamos las actividades (1° de diciembre de 2020), no se generaron contagios en los jardines. Hubo niños aislados, pero por las familias, y no fueron positivos. La estadística dice que los jardines no son un foco de contagio”, concluyó.



Jardines municipales



Fuentes de la Municipalidad le confirmaron a El Litoral que los docentes de los jardines municipales ya fueron confirmados para ser vacunados, al igual que los que trabajan en el Liceo Municipal.



Esto ocurrió luego de haber presentado varias notas y hecho los reclamos correspondientes. “Los van a ir llamando en función de la disponibilidad de vacunas, pero iban a ser priorizados según lo que le confirmaron a las autoridades municipales. La novedad ya le fue comunicada al gremio y a los concejales de todos los partidos”, afirmaron las mismas fuentes.