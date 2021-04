Los clubes se adaptan a las nuevas restricciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 25.04.2021 - Última actualización - 10:43

10:07

Pese a que las medidas sanitarias paralizan momentáneamente las competencias, las instituciones de la región pueden continuar con sus actividades, manteniendo los protocolos en curso.

​La nuevas restricciones impuestas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, provocaron que las competencias deportivas amateurs no puedan continuar, al menos, hasta el domingo 2 de mayo venidero inclusive. Esto, impidió que este sábado se desarrollara la última fecha del Torneo Oficial "Federico Caputto", organizado por la Unión Santafesina de Rugby.

Tal como se informara, la concreción de esa jornada definitiva se pospuso, en principio, para el sábado 8 de mayo próximo, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Vale recordar que la fecha de cierre del certamen que marcó el retorno a las competencias en nuestra zona, cuando pueda realizarse, no sufrirá ningún tipo de modificaciones.

Por lo tanto, la final por la Copa Diario El Litoral, será protagonizada por el Club de Rugby Ateneo Inmaculada y Santa Fe Rugby Club; sin público (al igual que los demás cotejos) y con emisión en directo de 5RTV, el canal oficial de la provincia.

Además, por el tercer puesto jugarán en Esperanza, Alma Juniors con CRAR; por el quinto, en Cabaña Leiva, La Salle con Universitario; mientras que por el séptimo lugar, en Santo Tomé, se medirán Cha Roga Club con Querandí Rugby Club.

Por los clubes

Más allá de la prohibición de las competencias, debe recordarse que las actividades en cada una de las instituciones están permitidas, manteniendo los protocolos que se vienen implementando y adecuando los horarios a las nuevas normativas en materia de circulación.

Sobre el particular, El Litoral consultó a Héctor Salva, head coach de CRAI, quien se refirió a las adaptaciones que debieron realizarse y a la injerencia que puede llegar a tener la interrupción del torneo.

* "Básicamente, lo más importante que debimos implementar, fue la adaptación de los horarios de entrenamientos, atendiendo a que no se puede circular después de las 21. Por ende, desde la semana entrante, todos los comienzos de las 20.30 fueron anticipados a las 18.30. También eliminamos la sesión del lunes, que estaba destinada a la relajación posterior a la competencia, pasándolo al sábado, donde aprovecharemos para profundizar destrezas y otros aspectos del juego".

* "Consideramos que de no prolongarse esta situación, no habría mayores perjuicios. Sin embargo, como se presenta la situación, es más que probable que puedan extenderse las restricciones, por lo que entonces sí habría condicionantes que afectarían a los jugadores. Básicamente, porque llegan de realizar muchos esfuerzos, individuales y grupales, después de un año tan nocivo como el que pasó".

* "Creo que los deportistas son algunas de las personas que más se cuidan, por lo que quizás habría que encontrar soluciones alternativas a la suspensión de las competencias. Prácticamente no hemos tenido casos que atender en el club y se realizó una esmerada y efectiva tarea con el área médica en materia de prevención: hubo algunos aislamientos y tras los respectivos test PCR, los resultados fueron negativos".

Siguiendo con el relevamiento, consultamos a Pablo Pfíster, head coach del plantel superior de Santa Fe Rugby Club, quien también se refirió a la situación imperante.

* "Creo que ante todo deberíamos ratificar que nuestro objetivo principal continúa siendo llegar de la mejor manera al Regional del Litoral, que todos deseamos pueda realizarse, pese a la complicada situación sanitaria actual. Para esa preparación, consideramos que sirven especialmente este torneo Oficial y el futuro Dos Orillas (¿se podrá realizar?)".

* "Lógicamente, tener la posibilidad de jugar la final de este primer torneo ante CRAI, no deja de ser un lindo desafío, pero lo importante es que todo lo que suceda sea el resultado del esfuerzo realizado y de la mejora de nuestro juego".

* "Ahora, por las nuevas restricciones, tenemos que adecuar fundamentalmente horarios, para poder cumplir con lo exigido por las autoridades. Todas estas cuestiones logísticas quedarán definidas este fin de semana, en la reunión que mantendremos con todo el staff".

* "Por último, creo que no podemos menos que destacar la enorme responsabilidad asumida por todos y cada uno de los integrantes del plantel superior, ya que respetaron minuciosamente los protocolos, sumando además los cuidados personales fuera del ámbito del club. Felizmente, no tuvimos más que algunos pocos casos de aislamientos preventivos, que culminaron con testeos con resultados negativos, por lo que no tuvieron ninguna consecuencia en el club".

Santa Fe Rugby Club y CRAR protagonizaron el cotejo que determinó las posiciones finales de la Zona A.Foto: Mauricio Garín

Desde Rafaela

Siguiendo con la ronda de consultas, llega el turno de Enrique López Durando, Head Coach de CRAR, quien deferentemente aludió a la situación actual, al ser consultado por El Litoral.

* "Lo más importante es que tuvimos que modificar horarios de entrenamiento, para de ese modo cumplir con las restricciones en materia de circulación. Ahora, pasamos a entrenar de 19 a 20:30, lo que obviamente complica las posibilidades de asistencia a varios integrantes del plantel superior, por cuestiones laborales y/o de estudio. Por ello, deberán trabajar individualmente o en grupos pequeños, en horarios especiales".

* "Estamos seguros que esta interrupción influirá negativamente en los jugadores: tanto a nivel de rendimiento, como así también en el aspecto psicológico, que quizás sea lo más importante, atendiendo a todos los esfuerzos que han concretado en condiciones tan complejas".

* "Sabemos perfectamente que no es lo mismo entrenar con 45/50 jugadores, que hacerlo con 25/30 y ni hablar si no hay más opción que entrenarte sólo. También vemos que muchos irán de sus trabajos o desde su facultad directamente al entrenamiento y ese apuro indefectiblemente impide llegar en las mejores condiciones a la tarea deportiva".

* "En cuanto al Covid, felizmente no tuvimos que aislar jugadores por contacto estrecho o por algún síntoma. En el plantel superior hubo 2 contagios desde que iniciamos las actividades, pero 1 estando de vacaciones y el otro estaba inactivo por lesión y sin asistencia a los entrenamientos. Por lo cual no hubo contacto con resto del grupo".

* "Cumpliendo con todas las precauciones del caso, los 23 jugadores que enfrentaron a Santa Fe RC el sábado pasado, tuvieron descanso hasta el próximo lunes, inclusive. El martes retomaremos los entrenamientos en los nuevos horarios estipulados", concluyó.

Pedro Rubiolo en acción, durante el reciente partido, en el que CRAR batió categóricamente a Querandí Rugby Club.Foto: Gentileza Prensa CRAR

Pedro Rubiolo enorgullece a CRAR

Días atrás, Pedro Rubiolo, jovencísimo tercera línea de CRAR, fue convocado por el staff de Jaguares XV que comanda Carlos Ignacio Fernández Lobbe, por lo que viajó a Montevideo, donde se encuentra realizando el aislamiento reglamentario.

Tras cumplimentar los días de rigor, se espera que en el curso de la semana que se inicie el destacado forward se sumará al plantel que participa de la Superliga Americana de Rugby, para comenzar a entrenar junto a sus nuevos compañeros. Sobre su trayectoria, Enrique López Durando, head coach de la entidad rafaelina que este domingo celebra su cuadragésimo aniversario, brindo las siguientes precisiones.

* "Arrancó este año con sus pares de Menores de 19 años del club, hasta que en marco, a pedido de la Academia regional, fue ascendido al plantel superior de CRAR. Es un jugador súper responsable; de esos que disfrutan de los entrenamientos, llegando primero y siendo el último en irse".

* "Es un chico muy aplicado en todos los aspectos: en el campo de juego, en el gimnasio, en la alimentación, etc. Tiene una gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a los sistemas. En cuanto a su juego, posee un gran despliegue; un tackle furibundo y se siente muy cómodo en el contacto. Si a esto sumamos una contextura física importante y destrezas más que evidentes".

* "Es muy competitivo y sumamente respetuoso. Es un chico que tuvo a muchos maestros y entrenadores en todos estos años en el club, quienes sin dudas fueron quienes lo formaron. Yo solo pude compartir con él unos pocos días en el plantel superior, pero sin dudas, es un enorme orgullo para todo CRAR".

​