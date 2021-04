Elliot Page habló sobre su transición: "Esto me salvo la vida y puede salvar más"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La estrella se convirtió en una voz entre los más jóvenes de la comunidad trans para luchar contra la homofobia y la transfobia.

Después de la noticia

Después de la noticia, Page se mantuvo alejado del reflector, hasta que en marzo platicó con la revista Time sobre cómo ha sido este proceso, donde admitió que finalmente puede ser él mismo y que sabía que era hombre desde su infancia.

Ahora, el actor reveló aún más detalles sobre su vida los últimos meses en una entrevista con Oprah Winfrey y cómo su transición le salvó la vida.

“Quería hablar sobre esto por un par de razones. Quería compartir con las personas cómo esto me ha cambiado la vida y quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que esto me salvó la vida y es el caso para muchas otras personas“, relató la estrella de The Umbrella Academy.

Page resaltó que últimamente ha habido un gran ataque a las personas trans en Estados Unidos con muchas propuestas de ley (115 aproximadamente), que limitarían el servicio médico y otros derechos a las personas trans.

Para Page, estas medidas que ha tomado el gobierno estadounidense que limitan el acceso a estos servicios de salud para las personas trans hacen que muchas ni siquiera quieran ir al médico.

“Si vas a hacer esto y si además no dejarás que los niños trans jueguen deportes, entonces habrá niños que mueran y es así de simple”, afirmó.

A pesar del momento difícil al que se enfrentan las personas trans, Page dijo que haber salido le ha permitido ser él mismo y simplemente “poder existir”.

“Por primera vez desde quién sabe cuánto tiempo, he podido ser yo mismo, estar bien conmigo, ser productivo y ser creativo. Es una una manera muy simple de decirlo, pero estoy cómodo”.