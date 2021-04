https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 30.04.2021 - Última actualización - 9:22

Triplican los montos

Coronavirus en Santa Fe: ¿De cuánto serían las multas por una fiesta clandestina?

Las sanciones económicas para quienes organicen una reunión no permitida llegarían a 268 mil pesos, de aprobarse los cambios en Diputados. Por no usar barbijo en lugares obligatorios, el costo llegaría a 53 mil pesos.

El Senado de la provincia de Santa Fe le dio media sanción este jueves a un proyecto para aumentar las multas a quienes incumplan las medidas dispuestas en el Código de Convivencia para evitar contagios de coronavirus. De aprobarse en la Cámara de Diputados, se elevaría a 10 Jus el monto por no acatar las disposiciones (hasta el momento se aplican, generalmente tres Jus). Cabe resaltar que cada Unidad Jus, según Acuerdo del 23 de febrero de 2021, es de $ 5.366.16. Así las cosas, por no usar elementos de protección de nariz, boca y mentón correctamente colocados, cuando los mismos resultaren obligatorios; incumplimiento del límite horario y de días habilitados para actividades, o del factor de ocupación de los espacios habilitados por protocolo; y omisión por parte de los empleadores de la provisión a las personas a su servicio de equipos de protección personal" se aplicarán multas de $ 53.661.60. Mientras que para las fiestas clandestinas u otras reuniones no autorizadas serán entre 30 y 50 unidades Jus, es decir, $ 160.984,80 y hasta $ 268.308,00. De esta manera, se crearía un "Régimen Sancionatorio Especial", complementario al establecido en el Código de Convivencia de la Provincia (Ley Nº 10.703 y modificatorias), que el gobernador Omar Perotti había pedido a la Cámara alta el 8 de febrero. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

