La Perla del Oeste festeja a pesar de todo

El club de Recreo Sur cumple este sábado 78 años de vida. La institución no ha dejado de crecer tanto en el aspecto edilicio como en la práctica de distintas disciplinas deportivas. Con el fútbol como bandera y con la tradicional Fiesta de la Bondiola, la institución llegó a ocupar un lugar importante en el país.

En La Perla del Oeste las actividades deportivas incluyen fútbol como práctica principal con su participación, desde 1998, en la Liga Santafesina con primera división y reserva, con tres categorías de Inferiores Mayores, tres categorías de Inferiores Menores, tres categorías de Fútbol Infantil, Escuelita de Fútbol para los niños de muy corta edad, fútbol femenino y escuelita de niñas que comienzan a dar sus primeros pasos en la disciplina.

Desde un tiempo corto a esta parte del año, las Inferiores Mayores, Menores e Infantiles lograron ubicarse en los puestos de vanguardia gracias al ordenamiento que consiguió la nueva Sub Comisión de Fútbol que encabeza Ezequiel Tobaldo, que, junto a un grupo de jóvenes directivos, contrataron un grupo de profesores y colaboradores que conocen muy bien la actividad.

También, antes de la pandemia, los dos equipos de Mami Voley participaron de la Liga Zonal de esta disciplina en la cual la Categoría A obteniendo el segundo puesto de Copa de Plata. Además participaron en las Ligas Universitaria y Los Hornos como así también en diversos torneos libres de la zona. Con la Categoría Sub 18 compitieron en la Liga Independiente del Centro Norte Santafesino saliendo primeras de los Play Off y campeonas en el torneo Copa de Plata.

Otra de la disciplinas destacadas es el hockey femenino, la actividad se desarrolla en la categoría junior con jugadoras de entre 4 y 14 años participando en encuentros amistosos con clubes de la Liga Santafesina de Hockey tales como Santa Ana, Loyola, El Quillá, Banco, Universidad, entre otros.

Entre las actividades de Fútbol Femenino, se destaca la participación de la Primera División en la máxima categoría del torneo Apertura de la Liga Santafesina. Este grupo de mujeres valientes participan en la Categoría B permitiendo obtener resultados para alcanzar logros importantes y así seguir fortalecindo los vínculos con otras instituciones. Cabe destacar que la reservas también tuvo una destacada actuación en la Liga Santafesina de Fútbol. La Escuela de Fútbol para nenas participó activamente en encuentros realizados en la zona y que esperan que todo vuelva a la normalidad para que las niñas disfruten de la pasión que despierta este deporte.

Las actividades de Patín incluyen artístico y carrera, las que se practican desde 1998 y finales de 2019, respectivamente. En la actualidad cuenta con 45 patinadoras de distintas edades. En el transcurso del 2019, “Las Perlitas” participaron en diversos encuentros de Patín Artístico realizados en Recreo, Monte Vera y Santa Fe, encuentros que nuclearon alrededor de 150 participantes. Dado que patín carrera recién está comenzando, se ha dado la participación en diversos encuentros, uno de ellos de hockey sobre patines en Rosario.

Otras actividades

La práctica de taekwon-do cuenta hoy un número importante de participantes federados en la international taekwon-do federation, los que participan en distintas presentaciones.

En gimnasia comprende actividades como pilates, circuito aeróbico y entrenamiento funcional. Desde su inicio en 2016, se da participación a niños, jóvenes y adultos con innovadoras actividades, para brindar a cada uno lo que necesita para su bienestar.

De esta manera, el club brinda todo tipo de actividad que comprende y abarca a toda la familia azulgrana.

Por último, el juego de bochas se remonta a los comienzos del club participando con distintas categorías en diversos torneos, propios y zonales, lo que les valió la obtención de importantes trofeos. Hoy, los practicantes de ésta actividad, disfrutan del deporte que dio origen a la institución y, protocolos mediante, grandes y jóvenes siguen avanzado en una actividad tan importante como el club mismo.

La realidad permite avanzar con cuidados lógicos

La satisfacción por los logros alcanzados se opaca ante la realidad: la cuarentena por el Covid19 que puso en jaque al mundo, obligó, en el 2019, a la suspensión de todo tipo de actividades y la institución no fue ajena a ello por lo que debió cerrar sus puertas. Mirando fotos de los tiempos en que se fundó el club, y aquellas que reflejan el desarrollo edilicio y su accionar, tanto social como deportivo, jamás alguien podría haber imaginado que el 77° aniversario de La Perla se celebraría sólo en el sentir de los miembros de comisión, socios y simpatizantes. En la memoria colectiva perduran los recuerdos tanto de las acciones solidarias como de las vivencias del pasado, los pic-nics bajo las moras en la antigua sede del club, los almuerzos en las nuevas instalaciones, el desfile de modas de niños y adolescentes, el pesebre viviente costero, las fiestas para el día del niño, las cenas millonarias, el festejo de los 50 años y de los 75 años con emotivos homenajes a los socios fundadores, a los colaboradores de siempre y a los jugadores, las consagradas fiestas regionales y provinciales de la bondiola, las cenas show para celebrar el aniversario del club y para despedir el año. También llenan de satisfacción los recuerdos por los logros alcanzados en distintas competencias, presentaciones y torneos, tanto como en el crecimiento institucional.

El sentir de sus dirigentes mantiene viva la esperanza de que todo pasará y que será posible llevar adelante lo proyectado para el presente y el futuro de la institución. Conscientes de la realidad, el 78º aniversario del Club A. la Perla del Oeste se celebra, hoy, en el corazón y el pensamiento de todos quienes quieren y aprecian esta querida y prestigiosa institución de Recreo Sur.

Tobaldo, un hombre de proyectos

Adalberto Tobaldo, el hoy DT de la máxima categoría fue quien llevó al club a los primeros planos del ascenso nacional. Disfrutando y hasta sufriendo por su querido club, el entrenador destacó a los trabajadores de la institución en su día de celebración: "El club es hoy mi segunda casa. Todos saben que soy sabalero de alma pero acá, en La Perla del Oeste, encontré un lugar donde trabajar en lo que más me gusta. Con los cuidados lógicos que la actualidad nos presenta, el club es mi momento de distracción. En ésta institución y con mucha gente que fue pasaron por acá, disfruté de momentos agradables y de mucha felicidad. Acá conseguimos cosas importantes en lo deportivo y también sumé buenos amigos. Éste es un club de puertas abiertas, con gente joven que tiene sentido de pertenencia, más los grandes directivos que hicieron crecer al club, y eso es algo que tienen que saber todos los que viven en la zona. Una vez que venís al club a realizar actividades, te puedo asegurar que no te vas más. Hoy, los hermosos salones no se pueden utilizar por motivos lógicos, pero apenas pase todo, ese será nuevamente el puente de unión de la familia con la institución. El fútbol no se juega por la decisión de las autoridades pero tenemos la suerte que los chicos pueden practicar cada día y en los horarios establecidos. Lamentablemente, es lo que nos toca. Ya vendrán tiempos normales y podremos disfrutar del deporte que tanto nos apasiona", le dijo a El Litoral Adalberto Tobaldo.