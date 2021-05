https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En pleno parate y mientras se aguardan nuevas disposiciones por parte del gobierno, el presidente liguista sostuvo que aunque hay que "acatar las órdenes de arriba" estaban dadas las condiciones para que siga la competencia en el fútbol amateur.

El presidente liguista, a la espera de las nuevas medidas Gustavo Pueyo: "En la Liga no tuvimos contagios, pensamos que podía continuar"

Por Javier Díaz

A la espera de que se conozcan las nuevas resoluciones del gobierno provincial, todo parece indicar que el parate de los torneos de la Liga Santafesina de Fútbol se extenderá más allá de las dos semanas anunciadas. El presidente Gustavo Pueyo no está convencido de que sea el camino adecuado, pero sabe que no hay más remedio que "acatar las órdenes de arriba". Para el dirigente estaban dadas las condiciones para continuar porque "no tuvimos contagios". De hecho, la Casa Madre tenía preparado una comunicación que iba a distribuir entre los clubes para reforzar la concientización de la importancia de respetar las medidas de prevención.

Por el momento todo es incertidumbre: no se sabe cuándo volverá a rodar la pelota. Lo único que queda claro es que la decisión depende del gobierno y que, en el ámbito amateur, la competencia debe volver con público en las canchas porque de lo contrario la Liga "es inviable". Así lo hizo saber Pueyo en diálogo con El Litoral.

-Segundo fin de semana sin fútbol y a la espera de lo que pueda ocurrir. ¿Creés que la semana que viene vuelve la actividad o habrá que seguir esperando?

-Pienso que estas restricciones se pueden llegar a extender según los trascendidos y viendo que la cantidad de casos no baja. Así que considero bastante difícil que se retome la competencia el próximo fin de semana. Esperemos que continúen los entrenamientos.

-Días atrás hablamos con Gonzalo Rodríguez y nos decía que aunque a nadie le gusta parar, era necesario hacerlo. ¿Coincidís?

-En la Liga no se nos habían dado casos así que pensamos que por ahí podía continuar la competencia. De todos modos uno no es especialista en salud y si los expertos consideraron que era necesario que se pare la competencia porque piensan que los fines de semana puede ser más riesgoso el tema de ir a la cancha, lo aceptamos por más que uno no esté de acuerdo. Creo que hay que acatar las órdenes de arriba, de la gente que sabe y si ellos consideraron que era necesario parar la competencia debe ser así.

-Analizando lo que pasó desde la vuelta del fútbol hasta el último parate, ¿creés que se respetaron el protocolo y las medidas de prevención en las canchas?

-La verdad es que yo no estuve en todas las canchas. Hubo algunas en las que se respetaron estrictamente y a lo mejor en otras no tanto pero como decía antes nosotros en la Liga no hemos tenido contagios. A lo mejor no en todos lados se cumplió a rajatabla el protocolo y por ahí es imposible de controlar para nosotros, pero sí creo que hay en algunas canchas donde se cumplió muy bien.

-Cuando vuelva la actividad, ¿cómo se hace para que haya más respeto de esas normas, hay que apelar a la conciencia individual o se puede hacer algo?

-Justamente antes del parate habíamos recibido una comunicación del Municipio con recomendaciones y habíamos preparado una desde la Liga Santafesina para difundir en los clubes con el objetivo de que se cumplan fielmente. Ya lo teníamos redactado para mandárselo a todos los clubes y no lo hicimos por el parate. Además tenemos preparadas unas charlas con recomendaciones específicas. Veremos cuándo vuelve todo y ahí les pasaremos el comunicado.

-¿Se puede pensar en jugar la Liga a puertas cerradas o es inviable?

-Lamentablemente, la Liga sin público va a ser inviable. Salvo que haya algún apoyo del gobierno para los clubes porque si no se le va a hacer imposible costear todos los gastos que tienen.

-Cuando vuelva a rodar la pelota el calendario va a quedar sumamente apretado, ¿están analizando posibles alternativas al respecto?

-Todavía no pensamos en ninguna modificación en los campeonatos porque recién van dos semanas de interrupción. En la "A" pienso que no tendríamos mayores problemas porque en general se puede jugar entre semana. Tal vez pueda haber alguna complicación en inferiores y en la "B". Por ahí se charla un poco qué puede llegar a pasar con el segundo torneo pero no son más que charlas provisorias ya que hasta que no tengamos más certezas no vamos a poder diagramar nada.