Necesita una victoria

Atlético quiere que no haya dos sin tres

El cuadro rafaelino viene de abrochar dos victorias al hilo y este domingo recibe a Deportivo Morón, que llega de capa caída. Otta tiene solo una duda aunque podría repetir en el once de la fecha pasada.

Por Juan Carlos Scalzo Luego de no haber podido sumar de a tres en las seis primeras presentaciones, la Crema metió dos triunfos que aparecen como resonantes, pero su funcionamiento siguió sin alcanzar regularidad y solidez, y le alcanzó con empuje, algunos destellos de fútbol y ser efectivo en el arco contrario. La primera de esas victorias fue en casa, contra Almagro, un duelo en el que fue superado claramente en la etapa inicial y por fortuna solo se fue al descanso abajo por la mínima diferencia. En el complemento, en una ráfaga lo dio vuelta para después controlar el trámite y terminar goleado por 4 a 1. Esos segundos 45 minutos despertaron la ilusión, pero el fin de semana, ante Güemes, volvió a ser menos que su rival en la cancha, a mostrar que no tiene una idea nítida de juego, pero en la primera que tuvo se puso en ventaja. Después, nada cambió y en la siguiente ganó un penal y puso el 2 a 0. Luego lo aguantó y fue suficiente para alzarse con los tres puntos, que lo hicieron trepar en la tabla para quedar 8vo., con 10 unidades. De todas maneras, más allá de la sumatoria, el equipo de Walter Otta sigue en deuda con su rendimiento y todavía es toda una incógnita dónde está parado. Por ello, el choque ante el Gallito, uno que se le parece bastante, es una buena oportunidad para comenzar a dar señales que puede ser competitivo y aspirar a estar más arriba. A pesar de algunas bajas prestaciones individuales, podrían estar de movida los mismos 11 que arrancaron en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o, como mucho, se daría el ingreso de Marcos Giménez por Guillermo Funes o por Enzo Avaro. Necesita una victoria Morón tiene un andar algo desconcertante en el torneo, aunque, en sus actuaciones recientes, ha mostrado cosas interesantes en su funcionamiento, pero dejó escapar puntos por no saber sostener el resultado. Eso fue lo que le ocurrió en los últimos dos partidos en casa contra Instituto e Independiente Rivadavia de Mendoza cuando dominó el juego se puso 2-0 arriba, pero por desatenciones en el complemento se lo empataron. En el medio, visitó a Barracas Central y se volvió con las manos vacías sin merecerlo. La flaca cosecha se ve reflejada en la tabla de su zona, en la que ocupa el 12° lugar, con 8 unidades, con el agravante de que no ha podido ganar en sus últimas cuatro presentaciones (desde la cuarta fecha cuando se impuso a Tristán Suárez como local por 3 a 1). En calidad de visitante acumula 3 derrotas consecutivas. Por encima de la urgencia de un triunfo, el DT Lucas Bovaglio, un viejo y querido conocido de Atlético Rafaela, lejos de especular no renuncia a su idea de plantear los partidos con un esquema bien ofensivo y ambicioso, y con toda la base a disposición, lo volverá a proponer mañana frente a la Crema. Síntesis Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Christian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Funes o Giménez, Avaro o Giménez; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT.: Walter Otta. Deportivo Morón: Juan Rojas; Cristian Broggi, Cristian Paz, Franco Verón, Leonel Bontempo; Gaston González, Norberto Palmieri, Matías Gómez, Germán Pacheco; Alan Salvador y Tobías Zarate. DT.: Lucas Bovaglio Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela Árbitro: Nelson Sosa Hora: 15.00 (domingo 2 de mayo)