La tripulación de SpaceX Dragon aterrizará en el océano con astronautas de la NASA

La nave espacial, llamada Resilience, voló a la Estación Espacial Internacional en noviembre, llevando a Shannon Walker, Victor Glover y Mike Hopkins de la NASA, junto con Soichi Noguchi de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Los astronautas han estado viviendo y trabajando en órbita durante más de cinco meses.

Su misión, llamada Crew-1, restauró la capacidad de la NASA para lanzar oficialmente personas al espacio a bordo de una nave espacial estadounidense por primera vez desde que el transbordador espacial dejó de volar en 2011. El vuelo espacial de seis meses fue un procedimiento de rutina para los astronautas de la NASA que pilotearon el Nave espacial Ruso. Soyuz, pero hasta ahora Estados Unidos no ha emprendido misiones de tan largo alcance por su cuenta.

Crew-1 es también el primer vuelo espacial de rutina de SpaceX. La agencia ya ha comprado cinco misiones Crew Dragon más. El segundo, Crew-2, Se han lanzado cuatro astronautas más Hacia la Estación Espacial Internacional el 23 de abril; que ellos La estacion ha llegado A la mañana siguiente.

Separation confirmed. Dragon will perform four departure burns to move away from the @space_station pic.twitter.com/43GwSBrWJc