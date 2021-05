https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Preocupa el bajo caudal y el comienzo de una época de escasez de precipitaciones en la región.

Alarma La bajante del río Paraná podría dejar sin agua potable a Corrientes

Se levantaron las alarmas en Corrientes luego de que se registraran niveles del río Paraná más bajos que los del año pasado. La escasez de agua y la ausencia de precipitaciones preocupa considerablemente a la región.

El especialista en Hidrología, Hugo Román, dialogó con LT7 Corrientes y planteó otro factor problemático: "Estamos a comienzo de mayo donde las precipitaciones bajan hasta septiembre. Ahora entramos en una zona de baja precipitaciones en la cuenca del Paraná".

En base a esta complicación, Román indicó: "Las perspectivas no son buenas. Además de que ya sabemos que no llovió en esa zona donde se generan los grandes caudales, en mayo no va a aumentar y la situación seguirá hacia más abajo".



El pasado viernes, desde el Instituto Nacional del Agua (INA) registraron 1,32 metros de altura para el río Paraná en la ciudad de Corrientes. Rosario posee el peor panorama con sólo 1 metro.

"Corrientes, Formosa, Santa Fe, Paraná y Resistencia tuvieron que poner una bomba auxiliar porque al estar tan bajo las bombas están exigidas. Esto es un aspecto crítico y más si no sabemos cuándo hay recuperación de los niveles", expresó Hugo.



Esta situación plantea la posibilidad de que Corrientes y el resto de localidades que extraen el agua de este caudal para uso doméstico, se queden sin el recurso para potabilizar.