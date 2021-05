Subieron la soja, el maíz y el trigo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una jornada con buena dinámica comercial.

Las cotizaciones de la soja, el maíz y el trigo subieron hoy en el comienzo de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con buena dinámica comercial.

En el segmento de la soja, se ofrecieron para fijaciones US$ 335 por tonelada o $ 31.310 en moneda nacional, US$ 5 por encima de la última jornada de la semana pasada.

Por su parte, la oleaginosa bajo condición contractual se mantuvo en US$ 330, mientras que el contrato de junio se ubicó en US$ 335.

Por el trigo con entrega inmediata se ofrecieron US$ 220 por tonelada, con una suba de US$ 5 respecto al viernes.

En tanto, los contratos pactados para agosto y octubre se mantuvieron en US$ 215.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, la oferta para entrega entre noviembre y diciembre mejoró US$ 5 hasta US$ 210, y la entrega entre enero y marzo avanzó hasta los US$ 215.

Por el maíz con entrega contractual la oferta alcanzó los US$ 223, US$ 3 por encima de la ronda previa.

El contato de junio trepó a US$ 225, con un alza de US$ 5, un precio que se replicó para las entregas pactadas para julio y septiembre.

Respecto a la próxima campaña, por maíz con entrega entre marzo y mayo la oferta permaneció en US$ 190, y la entrega entre junio y julio cayó hasta los US$ 170 la tonelada.

Por último, en el mercado de girasol la oferta por entrega inmediata se mantuvo en US$ 430, pero se ofrecía una bonificación de US$ 50 sobre este valor para lo que se entregue en junio, de US$ 60 para julio y de US$ 70 para agosto.