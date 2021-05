https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.05.2021 - Última actualización - 19:51

19:48

"Mi presencia no contribuye a sumar", manifestó

Tras reconocer la derrota electoral en Madrid, Pablo Iglesias anunció que deja la política

El referente de Podemos informó que dejará todos sus cargos y admitió: “Nuestro resultado no es suficiente para ser una alternativa de gobierno a la derecha”.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

"Mi presencia no contribuye a sumar", manifestó Tras reconocer la derrota electoral en Madrid, Pablo Iglesias anunció que deja la política El referente de Podemos informó que dejará todos sus cargos y admitió: “Nuestro resultado no es suficiente para ser una alternativa de gobierno a la derecha”. El referente de Podemos informó que dejará todos sus cargos y admitió: “Nuestro resultado no es suficiente para ser una alternativa de gobierno a la derecha”.