Masters 1000

Schwartzman perdió y se despidió de Madrid

“Está claro que no estoy jugando mi mejor tenis, no encuentro el ritmo” señaló el "peque" al finalizar el encuentro con Karatsév.

Crédito: Gentileza @MutuaMadridOpen



Diego Schwartzman no pudo con el ruso Aslán Karatsév y quedó eliminado del Masters 1000 de Madrid, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en la capital española. El encuentro comenzó favorable para el "peque" que se quedó con el primer set por 6-2, luego su rival comenzó a levantar el juego y se quedó con el segundo parcial 6-4. En tanto que el último set, el ruso quebró rápidamente en dos oportunidades y se adjudicó sin problemas el tercer juego 6-1. Tenés que leer Pella se resintió de su lesión y abandonó en el Master 1000 de Madrid Al término del partido el argentino hizo una autocrítica con respecto a su nivel “Está claro que no estoy jugando mi mejor tenis, no encuentro el ritmo” y remarcó “No estoy teniendo suerte con los sorteos; salir adelantado y que me toque Karatsev, uno de los mejores del año, no me ayuda para nada. Espero hacerlo mejor en Roma y Lyon”.

