A un día del fallo

Fernández criticó a los jueces de la Corte: "No usen las sentencias para favorecer a sus candidatos"

El presidente aseguró que la decisión judicial que respaldó las clases presenciales en CABA no tiene ningún efecto. Fue durante un acto en el que se mostró con Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. “Esta es la foto de la unidad”, resaltó.

Crédito: Presidencia de la Nación

El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que "no va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial" que aparte al Gobierno en su camino de "poner de pie a la Argentina" y le dijo a los magistrados que "si quieren elegir un candidato, vayan y voten pero no usen la sentencias" para favorecerlos. Aunque el motivo formal de la actividad que se realizó este mediodía en el municipio bonaerense de Ensenada fue la presentación de un plan destinado a finalizar viviendas cuyas obras habían sido paralizadas desde el 2016, el contexto político de los últimos días se hizo insoslayable y el jefe de Estado hizo especial referencia al accionar judicial y corporativo contra las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus. Tenés que leer La Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales Junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y una nutrida representación de los sectores que integran el Frente de Todos, Fernández ponderó la "foto de unidad" de los que están "convencidos de lo que hay que hacer" y subrayó que "no va a haber tapa de diarios ni sentencia judicial" que los lleve a otro destino. "Grábense esta foto, la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina, después de un tiempo en el que la endeudaron, la pusieron de rodillas, le quitaron la educación y la salud", señaló el primer mandatario. El presidente Alberto Fernández en el municipio bonaerense de Ensenada, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferrares y la vicegobernadora Verónica Magario. Foto: Presidencia de la Nación En lo que se refiere al capítulo judicial y en clara referencia al fallo de la Corte Suprema contra el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que suspendía las clases presenciales como una de las medidas para controlar la situación epidemiológica y sanitaria del Área Metropolitana (AMBA), Fernández consideró que se trató de una sentencia argumentativamente contradictoria que, en el fondo, busca "favorecer a los candidatos que les gustan" a los jueces. El Presidente fue más allá y dijo que el problema no se reduce a la sentencia emanada ayer desde el máximo tribunal y puso como ejemplo la reciente medida cautelar conseguida por las "corporaciones" contra la Prestación Básica Universal de las telecomunicaciones. Tenés que leer Desde el Gobierno criticaron la decisión de la Corte Suprema: "Formen un partido y ganen las elecciones" En ese sentido, dijo que cuando las empresas "no pueden" contra las decisiones gubernamentales, van a la justicia y encuentran magistrados "serviles" que "les dicen 'sí señor'". "Le digo a la justicia basta, paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada", señaló. Respecto de la foto de unidad mostrada este mediodía, la confluencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un mismo escenario no se producía desde marzo último, cuando compartieron un acto en la ex ESMA con motivo del aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Ambos fueron acompañados por ministros y legisladores nacionales y provinciales, intendentes bonaerenses, dirigentes políticos y sindicales.

