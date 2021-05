Video: Paraná marchó a favor de las clases presenciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.05.2021 - Última actualización - 20:23

20:03

Como ocurrió esta semana en otras localidades entrerrianas, padres y alumnos se manifestaron para pedir que el ajuste sanitario no se haga por “el eslabón más débil” de la cadena epidemiológica: la escuela.

Este miércoles a las 18.30 un grupo de papás y alumnos se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, para pedir el retorno de las clases presenciales suspendidas desde el lunes por disposición provincial.

En tal sentido, Paula Insani, representante de Padres Organizados Entre Ríos, dialogó con El Litoral y aseguró que la manifestación responde a iniciativas espontáneas, “coordinadas vía redes, aunque en Gualeguaychú fue mucho más espontáneo todavía, porque fueron papás de colegio a colegio, y lo mismo pasó con la marcha del lunes en Concordia, no están vinculados a Padres Organizados, en Colón sí lo organizamos desde la mesa y hoy se replicó en Paraná”.

En caravanas, con bocinazos, barbijos, y el acuerdo previo de respetar el distanciamiento social, se manifestaron tranquilamente para plantear que “no es posible cortar por el eslabón más débil, aun cuando sea lo más sencillo, y hay que darle racionalidad a las medidas, dijo Paula, al tiempo que diferenció el reclamo del que hacen otros sectores que convocaron a marchar frente a la casa del gobernador Bordet: “no compartimos esa lógica, no hacemos escraches”, aseguró.

“La escuela no puede ser la variable de ajuste”

En la provincia de Entre Ríos, otras actividades presenciales se encuentran habilitadas, como los talleres artísticos y academias de danzas (con hasta 15 personas en espacios cerrados y 30 en espacios abiertos), las funciones en vivo con aforo de hasta 30% del total habilitado en cines, teatro y centros culturales (entre las 6 y las 23 en espacios cerrados y hasta las 20 en paseos públicos).

Al respecto, Insani consideró que “se vuelve al semáforo epidemiológico y esto hace que las clases se cierren pero no se toma en cuenta que los casos que se justifican por la apertura de la escuela representan el 0,01%, no tiene impacto epidemiológico y su cierre sí tiene un impacto negativo enorme”. “Sostenemos que la escuela no puede ser la variable de ajuste en una situación epidemiológica donde está comprobado que no impacta en la amplificación de la curva de contagios según los propios datos de la provincia”, lamentó la manifestante.