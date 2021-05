Advierten que habrá nuevos aumentos en la carne

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Siguen las negociaciones entre los frigoríficos y la Secretaría de Comercio Interior, pero mientras el valor en el Mercado de Liniers avanza y presiona al mostrador.

Los frigoríficos están en la mira del Gobierno. Entre abril de 2020 y abril pasado, la carne avanzó 65,3%. Y ahora podría avanzar más: según confirmaron a este medio fuentes del sector, por mayores costos y menos oferta, habría un aumento en los valores mayoristas que se traducirían en incrementos en torno al 10% en carnicerías.

Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), dijo a Tn.com.ar que “es muy posible” que haya un aumento de precios de la carne cercano al 10%. “Si la oferta sigue escasa de animales para el consumo interno, seguramente ocurrirá”, advirtió. Este incremento de valores podría verse reflejado en las carnicerías en los próximos días de mayo, especificó.

En el mismo sentido, Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), aseguró a TN.com.ar que “hubo un pequeño aumento” que todavía no se trasladó a precio en las carnicerías, sino que aún queda en cabeza de los matarifes, algo así como los “mayoristas” de la carne. “La hacienda ha tenido una recomposición de precios y se necesita ese valor para seguir alentando la producción”, explicó.

Añadió que hubo incrementos en flete y aumentos del costo impositivo. Detalló que seguramente haya carnicerías que absorban ese incremento, dependiendo del poder adquisitivo del barrio donde estén ubicadas, y otras que no. “No es para alarmarse”, señaló.

Es importante recordar que las carnicerías no forman parte del acuerdo de “precios populares” de la carne, que por estos momentos ya debería estar renovado, aunque todavía no hay novedades. A pesar de que el actual acuerdo venció a fines de abril, fuentes oficiales confirmaron que aún no hay nada para comunicar.

Según pudo saber este medio, el acuerdo se dilata porque los frigoríficos piden un ajuste en los valores mientras que el Gobierno desea mantener las mismas condiciones. Además, pretende sumar los cortes a precios populares al Mercado Federal Ambulante, un programa de camiones de alimentos itinerantes que vende bolsones de 5 kg de frutas, hortalizas y verduras de estación a precios mayoristas y estará presente en los distintos distritos que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los aumentos en los precios de la carne no cesan. Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), entre abril de 2020 e igual mes de este año, el precio promedio de la carne vacuna en la Ciudad y el Gran Buenos Aires aumentó 65,3%. En el mismo período, el pollo subió 44,2% y el cerdo avanzó 58,7%. De esta manera, el costo de la carne de vaca se incrementó más de 20 puntos por encima de la inflación acumulada en el último año.

Hubo cortes que subieron por encima de ese promedio, como el asado de tira (81,5%), el matambre (76,6%) y el vacío (74,9%). Por otro lado, el Índice Asado, que releva quincenalmente TN.com.ar, detectó a mediados de abril que ya había cortes que en la Ciudad se vendían a $ 1000, como el peceto, la colita de cuadril y el bife de chorizo.