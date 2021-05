https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aprovechando que hoy es el cumpleaños de su primogénito, los Sussex revelan una nueva foto del pequeño a la vez que piden ayuda para que las vacunas lleguen a los países más necesitados.

En Estados Unidos Harry y Meghan celebran el segundo año de su hijo, Archie

La Familia real británica ha dejado de lado por unas horas sus diferencias con Harry y Meghan Markle para felicitar a su hijo Archie, que hoy cumple dos años. Lo han hecho desde primera hora de la mañana a través de sus redes sociales, donde han recuperado fotos del pasado, cuando todos vivían todavía en armonía, para desear lo mejor al primogénito de los Sussex a pesar que hace más de un año que no lo ven en persona.

En cualquier caso, seguro que al despertarse en su casa de Montecito, a Harry y Meghan les ha hecho mucha ilusión comprobar que la familia no guarda rencor al pequeño. Eso sí, como no tienen redes sociales no han podido darles las gracias de manera pública por las felicitaciones virtuales.

Lo que sí han hecho es publicar en la web de su fundación Archewell una nueva foto del niño para conmemorar este día tan especial para ellos. Un retrato en tonos sepia en el que vemos a Archie, de espaldas, jugando con unos globos en el jardín de su casa. Eso sí, acompañado de un comunicado para pedir a aquellos que estén pensando mandarles algún regalo que inviertan mejor su dinero en algo más urgente: hacer donaciones para que la vacuna contra la Covid-19 llegue cuanto antes a los países más necesitados. Lo mismo que reclamaba Harry el pasado fin de semana en un concierto benéfico presentado por Selena Gomez en el que participaron líderes políticos de todo el mundo. Entre ellos, Pedro Sánchez.

“Nos ha conmovido profundamente durante los últimos dos años sentir la calidez y el apoyo de nuestra familia en honor al cumpleaños de Archie. Muchos de vosotros donáis a organizaciones benéficas en su nombre o marcáis la ocasión haciendo un acto de servicio a la comunidad. También aprovecháis la bondad de vuestro corazón recaudando fondos para aquellos que más lo necesitan. Todo de forma orgánica y desinteresada. Seguimos increíblemente agradecidos por todo este esfuerzo”, dicen Meghan y Harry en su comunicado. “Este año, nuestro mundo continúa en el camino de la recuperación del COVID-19. Sin embargo, demasiadas familias todavía están luchando contra el impacto de esta pandemia. Si bien algunos lugares están al borde de la curación, en muchas partes del mundo las comunidades continúan sufriendo”, explican.

“A día de hoy, alrededor del 80 por ciento de las casi mil millones de inyecciones de la vacuna COVID-19 que se han administrado fueron en los países más ricos. Si bien podemos sentir que la normalidad está a la vuelta de la esquina, os recordamos que en gran parte del mundo, y especialmente en los países en desarrollo, la distribución de vacunas aún no ha comenzado”, denuncian.

“No podremos recuperarnos realmente hasta que todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna. Y con esa intención, os invitamos a que contribuyáis con todo lo que podáis, si tenéis los medios para hacerlo, para llevar vacunas a las familias en los lugares más vulnerables del mundo ”, anuncian finalmente los Sussex, que incluyen un link para hacer estas donaciones.

“Por solo 5 dólares se puede cubrir el costo de una dosis para alguien que lo necesite. Y debido a que pudimos asegurar el apoyo de contrapartida de varias organizaciones, esos 5 dólares se convertirán automáticamente en 20, lo que cubre el costo de cuatro dosis. Cada dólar cuenta, no solo ayudará a salvar vidas, sino que también ayudará a salvar familias y comunidades”, concluyen.