Floyd Mayweather y el hermano de Logan Paul intercambiaron golpes en la previa de su pelea en Miami

Jueves 06.05.2021

Jake Paul apareció e insultó al boxeador y desencadenó una violenta escena, a un mes del encuentro de exhibición.

El invicto excampeón mundial Floyd Mayweather se vio involucrado este jueves en una caótica pelea con todo el equipo del youtuber Logan Paul durante un improvisado cara a cara en Miami para su pelea de exhibición del 6 de junio.

Mayweather, de 44 años, reaccionó con enojo y a los golpes en el Hard Rock Stadium luego de que el hermano de Paul, Jake, apareciera en escena para intercambiar insultos con el ‘Money’ y le sacara la gorra que llevaba puesta, mientras se encontraban en medio de un enjambre de fotógrafos y periodistas.

Floyd persiguió a los hermanos Paul y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró al personal de seguridad. Poco después, desató se desató una discusión cargada de insultos.

Los insultos ya se habían intercambiado en una confrontación anterior, con Logan Paul burlándose de Mayweather al referirse a su caso de violencia doméstica en 2011.

Logan Paul tuvo que ser alejado del tumulto por su equipo, mientras Mayweather continuaba desahogando su furia antes de que él también fuera sacado del lugar.

Antes de la pelea, Logan Paul le dijo a la AFP que creía firmemente que podía hacer lo que ningún boxeador había hecho antes y vencer a Mayweather.

“Después de esta pelea no quiero que nadie me diga que algo es imposible”, dijo Paul. “Estoy representando al tipo que fue descartado, el tipo que creyó tanto en sí mismo que su fe implacable en sí mismo lo impulsó al éxito. Ese soy yo. No solo creo que puedo vencerlo. Sé que puedo vencerlo”.

La pelea, programada para el 6 de junio, será la primera aparición de Mayweather desde aquel combate de exhibición en Japón en el 2018.

El evento del jueves no brindó más información sobre los detalles de la pelea, como el número de asaltos o el tamaño de los guantes que se usarían.

Paul, de 26 años, se aventuró por primera vez en el boxeo en una pelea con el youtuber británico KSI en 2018, que supuestamente generó 1,3 millones de dólares en pago por evento en todo el mundo, antes de una revancha en 2019 en Los Ángeles.

Mientras tanto, Mayweather no pelea desde que venció a la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor por nocaut técnico en una superpelea en Las Vegas en 2017.

Mayweather (50-0, 27 KO) salió del retiro para ese combate después de colgar sus guantes dos años antes después de una carrera invicta que abarca tres décadas.