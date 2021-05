Piden en Corrientes que se prohíba la pesca en el río Paraná

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luis Martínez, ambientalista a nivel nacional, presentó el proyecto ante el Ministerio de Turismo y la Dirección de Recursos Naturales de la provincia.

El ambientalista Luis Martínez, con reconocimiento a nivel nacional por su militancia a favor del medio ambiente y su cuidado, presentó ante el Ministerio de Turismo y la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes un proyecto para prohibir todo tipo de pesca sobre el río Paraná ante su bajante.



Martínez habló en un medio local y expresó: La bajante sigue afectando a la fauna íctica, por lo que insistimos en que se aplique una veda extendida sobre el Paraná y que se prohíba cualquier tipo de pesca".



El ambientalista aclaró: "Sabemos que está vigente una veda, pero tiene excepciones que permiten que se extraigan algunos peces. Pero las limitaciones no son controladas, por lo que la problemática de saqueo a la fauna íctica del Paraná continúa", y agregó: "Por la situación por la que pasa el Paraná, urge que se actúe para su conservación. Nosotros seguiremos insistiendo en la veda extendida".



Finalmente, Luis indicó: "El invierno además afecta a la fauna, porque sumada a la bajante, no encuentran donde refugiarse. Lo más preocupante es que el año pasado no hubo desove y reproducción en el río, también por la bajante, por lo que esto puede afectar a la población de peces que hay en el río".