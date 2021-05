https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 11:32

11:26

Terapias colapsadas

Murieron dos pacientes con Covid de Gálvez y Coronda: no hubo a dónde derivarlos

Lo narró desde su banca Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo). En 48 horas fallecieron dos personas de 36 y 68 años. Sus cuadros respiratorios se agravaron y para ellos no hubo salud de alta complejidad en terapia intensiva, ni en Rosario ni en Santa Fe.

Crédito: Noticias Argentinas



Crédito: Noticias Argentinas

Terapias colapsadas Murieron dos pacientes con Covid de Gálvez y Coronda: no hubo a dónde derivarlos Lo narró desde su banca Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo). En 48 horas fallecieron dos personas de 36 y 68 años. Sus cuadros respiratorios se agravaron y para ellos no hubo salud de alta complejidad en terapia intensiva, ni en Rosario ni en Santa Fe. Lo narró desde su banca Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo). En 48 horas fallecieron dos personas de 36 y 68 años. Sus cuadros respiratorios se agravaron y para ellos no hubo salud de alta complejidad en terapia intensiva, ni en Rosario ni en Santa Fe.

Por Luis Rodrigo SEGUIR El departamento San Jerónimo está justo en medio de las dos grandes ciudades de la provincia, y es a ambas que se derivan los casos más graves de cualquier paciente, desde siempre. Pero esa "ubicación estratégica", que recordó el senador Leonardo Diana al comenzar su discurso, porque siempre existe la posibilidad de derivar a centros de salud rosarinos o santafesinos, esta vez no fue suficiente: "En las últimas 48 horas señor han muerto dos pacientes covid, una joven mujer de 36 años en Coronda, y un hombre de 68 en Gálvez, ambos esperando camas de terapia intensiva porque sus cuadros requerían de alta complejidad. Hoy es imposible hacer una derivación hacia Rosario y Santa Fe: las terapias intensivas nuestro departamento están desbordadas, los médicos están muy cansados", dijo respecto de sus colegas. En el recinto del Senado, siguió: "en la última semana estamos viviendo momentos de zozobra, de mucha angustia del equipo de salud que está trabajando con lo que tiene que no es suficiente", describió. "Hay una solución, que es la que se me ocurre, y que la traigo aquí porque en el gobierno provincial ya no escuchan a los Comité de Crisis de cada departamento: nosotros podemos brindarle algunos aportes algunas inquietudes que a lo mejor pueden ayudar. El Hospital de Coronda, pensado como hospital modelo se construyó gracias a la gestión anterior, pero esta no pudo completarlo, no puedo equiparlo y hoy está funcionando con un Hospital Covid. Podría aumentar su capacidad si se lo provee de respiradores, ahora que el gobierno nacional va a brindarlos a Santa Fe". Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo).Foto: Archivo El Litoral Así, "se podría crear una terapia intermedia como para de alguna manera aliviar la pesada carga que están llevando las terapias intensivas de Rosario y Santa Fe". Su exposición fue la primera de una serie de quejas por la falta de atención a- los Comité de Crisis de los departamentos, que replicaron senadores radicales y justicialistas del Nes durante la primera sesión ordinaria del año. "En una situación de pandemia los senadores que presidimos estos comité en los que participan todas las autoridades municipales y comunales, nos enterarnos por los medios de las decisiones del Ejecutivo", agregó. "Así como este dispositivo ha servido de mucho en 202, me parece tendríamos que conservar la misma metodología. Hoy sufrimos lo que hace un año hicimos notar y no se ha cumplido: en todo este tiempo se debieron formar más médicos intensivistas, en esa especialidad, además de los respiradores, tenemos un grave déficit", apuntó. "Tal vez no se supo cómo fomentar su formación, que era tan necesaria porque sabíamos que la segunda ola vendría. Nos lo decían los especialistas europeos y en el resto del Mundo. Y también que iba a ser mucho más agresiva, mucho más virulenta". "Sorprendentemente desde que comenzaron las inmunizaciones (el operativo de vacunación) los Comité de Crisis prácticamente han dejado de ser considerados desde el gobierno. Pido que se revierta por el bien de todos", reflexionó. "Ahora me han llamado", siguió y agregó: "en todos lados están viendo dónde se podía conseguir una cama así que espero se pueda revertir y espero el Ministerio de salud actuar rápidamente para evitar un colapso sanitario total", advirtió. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: