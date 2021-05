https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Algo de nunca acabar

Esteban Andrada volvió a dar positivo al test de coronavirus y no podrá ingresar al país

Esteban Andrada deberá seguir aislado en Ecuador Crédito: Gentileza

La situación de Esteban Andrada se sigue dilatando. El arquero de Boca volvió a dar positivo a su test de Covid-19 y deberá seguir aislado en Guayaquil, Ecuador. El jugador se encuentra acompañado por uno de los médicos del plantel Xeneize en el hotel Hilton de la localidad ecuatoriana. Andrada había viajado el último domingo con toda la delegación hacía Ecuador para afrontar el partido de Copa Libertadores frente al Barcelona de esa ciudad sin los resultados de los testeos realizados ese día y la positividad que arrojó en su test obligó a que sea aislado en el hotel donde se hospedaba Boca sin posibilidad de regresar al país. Tenés que leer Boca: Esteban Andrada fue aislado en Ecuador tras dar positivo de coronavirus Hasta el momento, el arquero se mantiene sin síntomas pero deberá tener un resultado negativo para poder abordar un avión que le devuelva a Argentina. Mientras tanto, Boca sigue de cerca la situación y espera que se resuelva en los próximos días.

