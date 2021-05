https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 20:09

20:07

Pedro Fragueiro, suspendido en el cargo por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia, fue denunciado ahora por una mujer que fue niñera de sus hijastras.

En Misiones Quinta denuncia contra un juez de familia acusado de abuso sexual Pedro Fragueiro, suspendido en el cargo por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia, fue denunciado ahora por una mujer que fue niñera de sus hijastras. Pedro Fragueiro, suspendido en el cargo por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa provincia, fue denunciado ahora por una mujer que fue niñera de sus hijastras.

Una mujer de 32 años se convirtió en la quinta persona en denunciar por abuso sexual al juez de Familia y Violencia Familiar de Misiones, Pedro Fragueiro, suspendido en el cargo por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

La denunciante se desempeñó entre 2008 y 2009 como niñera de las hijastras del magistrado suspendido, quien es investigado, informaron fuentes judiciales.

La nueva denuncia fue radicada ayer ante la Fiscalía de Instrucción 3 en Posadas, donde la mujer relató que decidió denunciar lo que sufrió cuando tenía 20 años tras conocer los primeros casos que salieron a la luz.

“Con lo que ganaba intentaba progresar. Nada de eso le importó a este hombre, me acosó y abusó de la misma manera que sufrieron las otras chicas. Me perseguía en la casa y después me obligaba a no decir nada", contó hoy la sobreviviente a un matutino local.

"Yo cuidaba de sus hijastras y me aseguraba que me convenía quedarme callada porque él me podía conseguir trabajo en la Justicia cuando me recibiera”, relató.

“Era muy chica, en 2008 nadie se animaba ni a contar a los más cercanos que era víctima de abuso. Tenía mucho miedo. El me arruinó buena parte de la vida y yo estaba sola frente a todo el poder que él tenía. Años de sufrimiento constante. Todo este tiempo me sentí sucia y por fin pude denunciarlo, decirlo, me animé a sacarme el dolor de adentro”, señaló.

“Tengo una hija y no quiero verla crecer sin sentirme libre. Ahora estoy contenida y pude romper el silencio”, manifestó.

Con esta denuncia, ya son cinco las mujeres que acusan al magistrado por abuso y acoso sexual.

La primera fue una joven de 23 años, estudiante del último tramo de la carrera de abogacía y que había comenzado a trabajar en febrero de este año en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial de Puerto Iguazú, donde ejercía Fraguiero hasta su suspensión, dispuesta ayer por decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

Luego concretó la acusación otra mujer de Iguazú y más tarde una joven realizó una denuncia similar contra el funcionario judicial.

Mientras que en Oberá se radicó la cuarta acusación contra Fragueiro, por parte de una empleada judicial que habría sido acosada y abusada en circunstancias parecidas a las otras sobrevivientes.

El magistrado denunciado se encuentra bajo licencia médica y deberá en los próximos días declarar ante los jueces de instrucción y además defenderse de un pedido de jury que presentó el Colegio de Abogados de Misiones el miércoles pasado.

Con información de Telam