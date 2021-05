https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.05.2021

Dupla bien argenta Baglieto y Vitale tocaron juntos en "Los Mammones"

Juan Carlos Baglieto y Lito Vitale visitaron este viernes por la noche el estudio de América TV y juntos revivieron sus mejores éxitos.

Todo se dio en el programa “Los Mammones” que conduce Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammón.

Esta magnífica sociedad musical tiene más de 30 años y en la noche del viernes se encargaron de reafirmarla. “La vida es una moneda”, “Par mil” (de Divididos), “Como dos extraños”, “El témpano”, entre otros fueron los clásicos que Baglieto y Vitale presentaron junto a Rago.

“A mí me confundieron con León Gieco, y hasta me han dicho ‘¿Qué hacés Charly Baglietto?’” contó el rosarino, mientras Vitale también asumió alguna que otra confusión con él: “En un avión me persiguió una mina con un libro, que lo había ido a comprar. Y cuando estaba a la salida del aeropuerto me paró y me dijo: ‘Me lo tenés que firmar’, y era un libro de Gabriel Rolón”.