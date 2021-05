Gracias a la tecnología y al accionar de policías y vecinos recuperó su moto robada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos motochorros asaltaron a un hombre en la puerta de su domicilio y se llevaron su moto. El vehículo tiene un sistema de seguridad y gracias al apoyo de ciudadanos y efectivos policiales fue una "desgracia con suerte".

En la tarde de este sábado, dos motochorros asaltaron a un vecino de Alberdi al 6500 mientras intentaba ingresar a su casa con su moto.

"No hagas nada, no digas nada", le advirtieron, mientras uno lo encaraba como para golpearlo, según relató la víctima. "Cuando vio la llave puesta en la moto directamente se subió", prosiguió. "Son diez segundos que no te da tiempo de nada pero pensé muchas cosas, si había más gente en los alrededores, si estaba mi hija en mi casa...", recordó el hombre. "Cerré el portón de rejas con llave y desde ahí llamé a la policía, mientras ellos todavía me podían ver", detalló.

Sin embargo, la moto tiene sensor de presencia y se detuvo en 12 de Infantería y Lavalle, donde los delincuentes la dejaron tirada, porque ya no la pudieron hacer arrancar. Empecinados en llevársela de todos modos, fueron a buscar otras personas para ayudarlos a moverla, pero un atento vecino les gritó que la policía se encontraba en camino y huyeron.

"Con algunas roturas", la moto fue recuperada por su dueño, quien destacó el rápido accionar de la policía: "Esumamente agradecido al 911", insistió, y compartió un mensaje que recibió durante una charla con uno de los agentes: