Gimnasios rosarinos al borde de la "quiebra" repudian restricciones y se movilizan

Martes 11.05.2021

17:04

Si bien tomaron la decisión de no abrir, algo que sí sucedió en otras localidades, desde la Cámara que los nuclea confirmaron que se manifestarán este miércoles a las 12 frente a Gobernación. Mientras tanto se esperan nuevos anuncios oficiales.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

Las nuevas restricciones impuestas por la provincia por el aumento de casos de Covid, en el marco de la segunda ola, que obliga a que los gimnasios deban cerrar sus puertas, entendiendo que son un foco de contagio, deja a sus titulares en una confusión total.

Desde el sector señalan que no tuvieron “un solo caso” de coronavirus desde que se impusieron las nuevas medidas protocolares para poder funcionar. De hecho, se mantuvieron abiertos “con el 30% del aforo” solamente, “soportando” como se pueda, comentaron a El Litoral.

Pero ahora que tuvieron que bajar las persianas nuevamente, en Rosario, pese a que no abrieron en rebeldía como sí sucedió en otras localidades, se movilizarán este miércoles a las 12 horas a la sede de Gobernación para exigir que les permitan trabajar.

“Creemos que esta medida no suma a la situación epidemiológica que estamos viviendo. Sobre todo, porque a diferencia de los clubes –que reciben asistencia estatal- nosotros somos como un comercio cualquiera que si no está abierto no puede vivir”, detalló a El Litoral la dueña de Fit10, Lola Parera Deniz.

El fin de semana hubo una reunión urgente con los referentes de los diversos gimnasios de la ciudad, agrupados en la Cámara que los nuclea, para determinar si esta semana abrían de todas maneras, pero de forma conjunta. Finalmente decidieron no hacerlo y dar clases vía Zoom.

Pero al tratarse de una situación de crítica, “nos vamos a movilizar porque si no podemos trabajar tampoco podemos sostener las fuentes de empleo que tenemos”, explicó Lola y agregó: “Hay muchos espacios que son gimnasios de cercanía, es decir que son de barrio y no tienen grandes estructuras para aguantar”.

A raíz de las incesantes quejas y reclamos de rubros afectados por las nuevas restricciones, el gobierno de la provincia se encuentra por estas horas definiendo nuevas medidas y asistencias para sectores afectados por la pandemia. Los anuncios se realizarán después de que se reúna el Comité Operativo de Emergencia, se mantenga una mesa de trabajo con intendentes y presidentes comunales y, se realice un encuentro con sectores afectados por la pandemia.

Carta abierta a Perotti

Desde la Cámara de Gimnasios de Rosario elaboraron una carta abierta que le hicieron llegar al propio gobernador, Omar Perotti, en pos de que pueda rever las medidas impuestas y que de marcha atrás con el cierre del sector que se encuentra “quebrado”.

Algunos de los fragmentos que se pueden destacar de la misiva: “No se comprende a prima facie cual es el plan que quieren llevar a cabo, parecería que van al azar, seguramente manejando las presiones políticas de cada sector, abriendo y cerrando actividades intempestivamente, sin justificaciones ciertas y por medios poco convencionales y a horas que dejan poco margen de reorganización a las personas”.

“A la vista queda que no todas las actividades tienen la misma naturaleza, algunas actividades permiten la modalidad home office y virtual, entendiendo que no es lo mismo que la presencialidad, pero podrían contribuir sin grandes sacrificios a bajar la circulación de pandemia”.

Sigue: “No entendemos como todavía Ud. y su equipo siguen en la necia posición de no querer escuchar la inmensa cantidad de informes, recomendaciones, declaraciones, estudios, líneas y líneas con evidencia científica que se han escrito a lo largo de los años, y reforzadas desde el inicio de la pandemia en todo el mundo, sobre la importancia de realizar actividad física, en un espacio seguro, controlado y a cargo de un profesional. Somos esenciales, al igual que otros auxiliares de salud”.

“Hay algo más grave en esta situación, y no es justamente la medida, sino el contexto en el que esa medida se toma. Hoy en la provincia, todo el comercio sigue funcionando, con restricción de aforo y horario, el único rubro comercial que Ud. decidió cerrar son los gimnasios”, prosigue la carta.

“Si la provincia está realmente en zona de riesgo alto –continúa-, y es menester pedir a los emprendedores del rubro gimnasios que hagan otro esfuerzo y dejen cerrados sus negocios, pero sigan, por favor, pagando sueldos, alquileres, impuestos y servicios, entonces Sr. Gobernador, CIERRE TODO. Entiendo que ningún ciudadano dudaría, ante tan extrema situación de colapso sanitario, en volver a hacer un esfuerzo y volver a casa por 15 días”.

Y concluye puntualizando: “La otra razón que se nos argumentó, es el aumento de los contagios en los últimos días. En esto permítanos decirle, que es el mismo gobierno quien comunica que el 80% de los casos son en reuniones privadas, por lo que díganos qué porcentaje del 20% restante se contagió en un gimnasio, se lo respondemos nosotros… NIGUNO !, NO SE REGISTRÓ OFICALMENTE NINGUN CONTAGIO EN UN GIMNASIO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA”.