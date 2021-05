Almeyda intentó comprar vacunas para todos los habitantes de su ciudad natal, pero "no se pudo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT dio a conocer que tras la muerte de su padre a causa de Covid-19, quiso inocular a la localidad de Azul por completo, pero por cuestionas políticas y legales no fue posible.

El entrenador Matías Almeyda reveló el martes que intentó comprar vacunas contra el coronavirus para Azul, su ciudad natal, luego del fallecimiento de su padre por la enfermedad, aunque finalmente no pudo llevar a cabo la gestión.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle, porque quería vacunar a todo Azul. Quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo", expresó el DT de San José Earthquakes de la Major League Soccer, Estados Unidos.

Además, continuó en declaraciones radiales: "Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza".

“Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima” indicó.

Oscar, de 78 años y padre del ex futbolista, murió por coronavirus a comienzos de marzo de este año: "Me dio mucha bronca que no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar, se vacunó. Fue triste y traumática la muerte de mi papá, no lo pude despedir", lamentó el "Pelado".

Almeyda dirige a San José Earthquakes de la MLS en California, estado en el que se están aplicando las segundas dosis para todo ciudadano que quiera inocularse: “Yo ya me di la segunda dosis pero acá es todo muy loco, hay gente que no se quiere vacunar, vivimos en el mundo del revés. Ellos pueden vacunar a 4 millones por día pero no llegan ni a la mitad porque la gente no quiere. Piden que traigan a conocidos para vacunarse, son realidades diferentes”. Su idea era llevarse a sus padres durante 2 ó 3 meses a Estados Unidos porque hacía más de un año que no los veía y allí aprovechar para vacunarlos.

Respecto a su ciudad natal, Almeyda expresó: "Cuando voy a Azul siempre me motivan amigos a meterme en política, pero es difícil. No creo que me meta, pero sí soy ayudante en general".

Por último, el ex jugador y entrenador de River se refirió al Superclásico del próximo domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

"No creo que Boca esté mejor que River, van a pasar años para que eso suceda", opinó, y agregó: "Yo creo que River sigue siendo el mismo, tiene una filosofía de juego y grandes jugadores".

En ese sentido, el ex volante central concluyó: "River desde hace algunos años es protagonista. Ahora puede tener un bache de no cerrar los partidos, pero sigue siendo el mismo".