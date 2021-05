Broadway se prepara para reabrir en septiembre

Turistas y transeúntes en Times Square aplauden la futura reapertura de Broadway. Nueva York retomará los espectáculos presenciales al 100% de su capacidad.

Tres de los musicales más importantes de Broadway, “Hamilton”, “Wicked” y “The Lion King”, anunciaron que volverán al escenario en septiembre, uniéndose a decenas de otros shows que planean reabrir en Nueva York después de 18 meses de cierre inducido por la pandemia de Covid-19.

Ozians, the wait is finally over.

Back on Broadway September 14th. Tickets on sale now. https://t.co/aHHS2vQWNX pic.twitter.com/7V6Jjg0JTC