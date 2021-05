Vecinos de Arroyo Leyes en alerta por la ubicación del cementerio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No están en contra de la construcción, pero consideran que el lugar elegido no es el adecuado. La comuna ya recibió los fondos para iniciar la construcción. “Es la única alternativa”, sostiene su presidente.

La comuna de Arroyo Leyes necesita un cementerio propio, porque hasta el momento venían enterrando a sus muertos en el de San José del Rincón, pero hoy ya no es posible. Tampoco Santa Rosa de Calchines acepta los féretros de esa localidad aduciendo que ya no tiene más capacidad.



Queda más que claro la necesidad de un cementerio propio, pero en dónde se va a construir es el tema de debate dentro de la comunidad. Cabe resaltar que el 1 de abril de este año la Comuna recibió los fondos, por parte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Santa Fe, para la construcción de la primera etapa.

Un grupo de vecinos, a través de la página change.org, está juntando firmas con el objetivo de que se analice instalarlo en otro lugar de la localidad. Para conocer los argumentos El Litoral diálogo Marcelo Cerati -habitante de Arroyo Leyes – quien dejó en claro que no están en contra del cementerio: “Lógicamente Arroyo Leyes va a empezar a ser ciudad dentro de poco y eso lleva a que surjan nuevas demandas, una de ellas es el cementerio”.



Lo que nos preocupa a nosotros – continuó Cerati- es que no se está considerando todo el potencial de crecimiento del pueblo, no queremos que ese lugar con tanta aptitud para seguir creciendo en la realización de actividades culturales, recreativas, deportivas y educativas tenga en el medio un cementerio. También se encuentra el predio donde se realiza el Festival de Doma y otros característicos de Arroyo Leyes.

“Nuestros seres queridos que fallecen merecen ser despedidos y recordados en un lugar acorde, no al lado del bullicio propio de una escuela y un club. No estamos en contra, queremos que las cosas se hagan de manera tal que todos estemos tranquilos”, resaltó el entrevistado.



Arroyo Leyes va creciendo y tiene mucho potencial. “Sería interesante que crezca con una planificación y pensando en un desarrollo territorial”.





Los pasos a seguir



La junta de firma por parte de un grupo de vecinos se realiza con la esperanza de frenar el proyecto y poder dialogar entre todos, para encontrar un nuevo espacio donde instalar el cementerio.

Marcelo Cerati, informó que están analizando en los próximos días realizar un reclamo, pero aún no tiene definido el lugar. El mismo se puede dar frente a la Comuna, es el espacio verde donde se quiere construir el cementerio o en la ruta, pero sin corte de tránsito.

La postura de la comuna



Para conocer por qué la Comuna eligió ese lugar para la instalación de la necrópolis, El Litoral entrevistó a Eduardo Lorinz, presidente comunal de Arroyo Leyes.



El funcionario explicó que desde hace 6 años se viene trabajando en el tema, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Santa Fe,“se analizó toda la localidad para tratar de determinar otra ubicación, pero después de un análisis exhaustivo se llegó a la conclusión que la única alternativa es el lugar donde se va a construir. Porque el sector oeste no tiene defensas, es todo inundable, y en el sector este -que es la zona más poblada - el único terreno comunal que hay es donde se va a construir”, remarcó Lorinz



Además – detalló Eduardo- este cementerio va a tener características muy particulares, porque no va a tener sepulturas en tierra y tampoco hornos crematorios a futuro. Por otra parte, cualquier infraestructura que se realice dentro de lo que es el área determinada no va a sobrepasar los cuatro metros y medio, va a tener un perímetro verde y tiene consideraciones que hacen a la no contaminación del agua subterránea. Va a tener un diseño moderno, formado por módulos interiores con 20 nichos cada uno.