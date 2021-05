https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras las reuniones con el FMI, las acciones argentinas subieron hasta un 7% en Wall Street

Aumentaron esta mañana los ADR de las empresas argentinas que se negocian en dólares en New York, como Globant, YPF y Banco Macro.

Crédito: gentileza

Los mercados financieros reaccionan con optimismo a la posibilidad de que el Club de París le conceda a la Argentina conceda una prórroga para el pago de USD 2.400 millones que vencerá a fin de mes. Al respecto, de acuerdo a la información de medios internacionales, los ADR de empresas argentinas que se negocian en dólares en Wall Street subieron esta mañana hasta 7%. Entre ellas, están Globant, YPF (+6,7%, a USD 4,48), y los bancos Macro y Supervielle. Tenés que leer El FMI analizará la propuesta de la Argentina de reformar la política de sobrecargos Por otra parte, según la información del medio Infobae, el panel líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires gana 2,9% a las 12 horas, hasta los 54.152 puntos, encabezada por la mejora registrada en acciones energéticas y financieras. Las acciones de la petrolera argentina YPF mejoraban un 5,6% y las de Banco Macro crecían un 6,7 por ciento. Al respecto, el grupo de naciones acreedoras permitiría que el país incumpla ese vencimiento a cambio de alcanzar “ciertas condiciones”. El visto bueno los prestamistas llega en medio de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa y poco después de la reunión presencial que sostuvo el mandatario con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, en Roma. “Tomé nota de la solicitud del presidente Fernández de reformar la política de sobrecargos del FMI y consultaré con nuestros miembros sobre este tema. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a Argentina a construir un futuro económico próspero para todos”, señaló la directora Gerente del FMI a través de un comunicado. En esta gira europea que finaliza este viernes, Fernández obtuvo un claro apoyo de los jefes de Estado de Portugal, España, Francia e Italia, y confirmó que la próxima semana vía zoom hablará con la primera canciller Angela Merkel, lo que dará por cerrado el capítulo europeo de las negociaciones por la deuda. En este contexto, el grupo de acreedores del Club de París estaría dispuesto a retrasar el pago de Argentina de USD 2.400 millones que vence el 30 de mayo, si el país cumple con “ciertas condiciones”, entre ellas acordar con el FMI, lo que podría evitar una cesación de pagos una vez expirado el período de gracia de 60 días el 1 de julio próximo.

