https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.05.2021 - Última actualización - 15:53

14:12

Después del alta por Covid-19 es muy importante visitar a un médico clínico para chequear la salud. La buena noticia es que con kinesiología y rehabilitación pulmonar y cardiovascular hay un 99% de probabilidades de revertir las secuelas que puedan haber quedado.

Luego de atravesar la enfermedad es clave saber si quedaron secuelas Sebastián Sánchez: "No se zafa del Covid sin un chequeo general posterior" Después del alta por Covid-19 es muy importante visitar a un médico clínico para chequear la salud. La buena noticia es que con kinesiología y rehabilitación pulmonar y cardiovascular hay un 99% de probabilidades de revertir las secuelas que puedan haber quedado. Después del alta por Covid-19 es muy importante visitar a un médico clínico para chequear la salud. La buena noticia es que con kinesiología y rehabilitación pulmonar y cardiovascular hay un 99% de probabilidades de revertir las secuelas que puedan haber quedado.

“Zafé del Covid”. “La verdad es que no la pasé tan mal y más allá de un leve dolor corporal no sentí nada. Ahora me siento espléndida y ya no quiero ver más médicos por un tiempo”. “Después del alta empecé con mi vida normal y no siento que me hayan quedado secuelas. Estoy muy bien, así que seguiré en casa, el mejor lugar para recuperar fuerzas”. Frases como esas se escuchan a diario por parte de personas que estuvieron enfermas de Covid-19. Todas equivocadas, por cierto.

Es que atravesar la enfermedad y recibir el alta médica es un gran avance. Pero ahí no termina la cuestión: es fundamental, y lo más temprano posible, realizar un chequeo médico para saber qué secuelas pudo haber dejado la enfermedad y actuar en consecuencia.

Sebastián Sánchez es Licenciado en Kinesiología y Fisiatra (Matrícula Nº 1088/02), egresado de la Universidad del Gran Rosario. En diálogo con El Litoral, el especialista remarcó que un paciente dado de alta de Covid-19 requiere un seguimiento. No se trata de recibir el alta y quedarse en casa de brazos cruzados. Quizás no sienta cambios físicos o psíquicos, pero eso puede ser temporario y es clave una evaluación médica a posteriori de contraer el virus. Como dice el refrán: más vale prevenir que curar.

“Cuando se supera el Covid, es importante que un médico clínico haga una serie de evaluaciones en el paciente. Esas evaluaciones tienen que ver con la cuestión pulmonar, cardiovascular y valoración de patologías preexistentes a través de laboratorios o imágenes según el caso”, advierte Sánchez. Y agrega: “En un diabético, por ejemplo, el Covid puede haber dejado secuelas asociadas a la enfermedad que son importantes de diagnosticar”.

Brazos cruzados, en otro momento

Es verdad que quien haya pasado por la enfermedad, sobre todo si requirió de internación, lo más probable es que quiera quedarse en casa. Pero más tiempo pasa, más pueden agravarse las secuelas del Covid.

La buena noticia es que con kinesiología y rehabilitación pulmonar y cardiovascular hay un 99% de probabilidades de revertir las secuelas. “Con un tratamiento de rehabilitación adecuado y un seguimiento profesional la recuperación es del 99 %, por eso insisto en que apenas tengan el alta de la enfermedad visiten al clínico de cabecera y pidan la derivación con un kinesiólogo. Que nadie crea que zafó con el alta solamente”, remarcó el Licenciado Sánchez.

Consultado sobre cómo se recupera la capacidad pulmonar, explicó que “se emplean ejercicios de estímulos motores -como caminar, trotar, marchar en el lugar, estar sentado y movilizar los hombros- y aparatos que estimulan la inspiración”.

Para la rehabilitación cardiovascular, contó que se utilizan entrenamientos intervalados de intensidad media y alta, estrategias en circuitos aeróbicos, el test de los 6 minutos de marcha, etcétera.

También, es importante en pacientes pos covid una rehabilitación músucloesquelética. Con ella se busca aumentar la masa muscular a través de diferetes ejercicios. “La gente que pasa mucho tiempo internada o acostada en una cama pierde masa muscular, de ahí la necesidad de aumentarla”, señaló.

Por último, es importante remarcar que el proceso de recuperación pos-covid es lento. No hay que preocuparse pero sí ocuparse para luego sí poder decir “yo zafé del Covid”.

Perfil

Sebastián Sánchez es Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, egresado de la Universidad del Gran Rosario, Titular de práctica pre/profesional en la UGR. Además es Profesor de Educación Física y encargado de Kinesiología y Rehabilitación Cardiovascular en los Centros de Asistencia Primaria para la Salud (CAPS).