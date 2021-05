Plantaron un árbol en homenaje a Francisco Sueldo, a dos años de su muerte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Nosotros nos vamos a encargar de que a Fran no se lo olviden nunca” dijo Walter, el padre del niño, durante el acto.

La familia de Francisco Sueldo, el niño de 11 años que murió luego de que el auto de su familia sea embestido por otro, plantó este viernes un árbol como homenaje a su vida en una plaza de la ciudad.

Walter, el padre del niño, dio a conocer las razones del acto simbólico, en diálogo con El Litoral: “Quisimos representarlo con un árbol que es vida, vivimos gracias a los árboles. Es la mejor manera de honrarlo y de que la gente no se olvide de Fran. Nosotros no nos olvidamos nunca. Como van pasando los años la gente olvida y nosotros nos vamos a encargar de que a Fran no se lo olviden nunca” explicó.

Además, contó que desde hace tiempo realizan colectas de alimentos y ropa para donar a comedores y a quienes lo necesiten: “Siempre la gente nos está pidiendo y estamos tratando de colaborar, siempre a nombre de Fran. Él era un chico alegre, vivo, un chico feliz y nos quedó tanto amor para entregarle a ese nene que hoy lo distribuimos donde creemos conveniente darlo”.

Por su parte, Joana, la mamá de Francisco, contó que este es el segundo árbol que plantan en nombre del niño: “El año pasado hicimos uno en casa y tuvimos la suerte de que un chico lo cortó porque era justo como una orqueta y lo sacó para hacer una gomera. Había quedado sin hojas y con amor lo volvimos a regar y a regar y hoy está hermoso”.

Sobre el por qué la idea de plantar un árbol, explicó: “Me preguntaron ¿qué harías para recordar a Fran? Y pensamos, por qué no plantar un árbol, que tiene un gran significado. Así, un amigo nos dijo sobre esta placita, chiquita, cerca y que además Fran amaba. Con él veníamos todos los días”.

“La familia de este asesino tal vez va a pasar por acá y tal vez algún día nos vea matear en la sombra de este árbol” narraba Walter, para cerrar: “No se olviden que nosotros vamos a honrar siempre la memoria de Fran y vamos a hacer ruido.”

Francisco Sueldo falleció un 14 de mayo de 2019, cuando un auto que circulaba a más de 90 km/h en el norte de la ciudad embistió al vehículo en el que circulaba el menor con sus padres. Tras el trágico choque, el conductor se dio a la fuga, pero fue detenido a los pocos metros.