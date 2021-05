https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Televisión Jorge Rial habló tras vacunarse contra el coronavirus en Miami: "Hubo un castigo enorme hacia mí" El conductor detalló cómo fue su inoculación en Estados Unidos y se defendió de las críticas: "Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron".

Jorge Rial había confirmado en los últimos días su decisión de vacunarse contra el coronavirus en el exterior, a pesar de haber criticado en su momento a otros famosos que tomaron el mismo rumbo. Ese cambio de opinión derivó en algunas críticas a su decisión y este lunes, el conductor abrió su programa TV Nostra vía Zoom desde Miami.

“Soy vacunado, me vacuné el sábado a la mañana apenas llegué en el campus de la Universidad de Miami”, anunció y contó el protocolo de inoculación. “No hace falta anotarte, te piden algunas preguntas sobre salud, y vas a una segunda carpa que se divide en dos según la vacuna que elegís. Tenían la Pfizer y la Johnson, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis”, explicó el conductor, y continuó con su relato: “Te vacunan los marines, vestidos de fajina. Te sentás y te pinchan. Te dan el certificado y esperas 15 minutos para irte”, detalló.

“¿Tuviste algún tipo de efecto colateral?” Preguntó desde el piso Marina Calabró. “Nada, esa noche me subió fiebre, tuve 37.9. Sentí un estado febril, pero no me dolió el cuerpo, dormí nueve horas después. Lo que sí siento es un gran alivio, de sacarme una mochila de encima”, destacó el conductor que de todas maneras manifestó que mantiene los cuidados de antes de recibir la dosis: “Casi no salí del hotel, solo para buscar víveres”.

Alentado por una pregunta del panelista Diego Ramos, Rial explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de vacunarse: “Estaba esperado el turno y no llegaba. Empezaron a aparecer muchos casos cercanos, y lo de Mauro (Viale) fue muy fuerte, nos pegó a todos”, reconoció Jorge en relación a la sorpresiva muerte del querido periodista. “Estamos enamorados de nuestro laburo, esta es nuestra vida y no nos damos cuenta que la estamos dejando de lado. Y no solo arruinamos lo nuestro, sino lo de nuestro alrededor. Si hubiese estado solo, creo que no lo hacía”, agregó.

A continuación, Rial se refirió a su postura anterior, en la que se mostraba crítico respecto a quienes se vacunaban en el exterior. “Hubo un castigo enorme hacia mí... Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron. Esa es la gran diferencia, todo lo demás lo barnizaron”, argumentó el conductor. “Cuántos de ustedes habrán recibido mensajes de gente muy conocida pidiendo ‘por favor no digan que me vacuné. El propio Macri lo hizo”, apuntó Rial, y ratificó que los dichos de Zanini lo impulsaron definitivamente a tomar la decisión.

En relación a esto, el periodista agregó: “Yo me vacuné por miedo. Me cagué en las patas, de verdad sentí que, si me pegaba, me mataba”, reconoció con crudeza. “A mi familia la tenía agarrada, las puse en peligro, y no se lo merecen ni mi mujer, ni mis hijas, ni las hijas de romina, ni mi nieto, ni mis compañeros, y mirá que me cuidaba, pero llegó un momento en que entré en pánico”, señaló.

Por último, Rial desmintió que haya sufrido algún tipo de agravio durante su viaje. “Es un mundo aparte el de las redes, y vivimos demasiado pendientes”, analizó. “Tuve cero problemas en el vuelo, al contrario. Muchos me dijeron ‘haces bien, nos tenemos que salvar’. Además, el 99 por ciento de la gente que viajó en ese avión, venía a vacunarse”, cerró el tema desde Miami, desde donde continuó con la dinámica habitual del programa.