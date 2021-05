Trabajadores del HECA reclaman más puestos de trabajo frente a la saturación de las condiciones sanitarias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Personal del Clemente Álvarez se manifestó por las malas condiciones laborales que padecen en medio de la pandemia de coronavirus. Este miércoles hay una reunión para intentar recuperar puestos laborales en centros de salud de Rosario.

Empleados del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) realizaron una protesta este martes por la falta de personal en este centro de salud importante de Rosario. Pese a que hay más camas y una logística extendida aseguran que no hay recursos humanos para atender una demanda muy alta. A esto se suman 14 meses de trabajo ininterrumpido en un contexto muy complejo.

Este miércoles a las 14 está prevista una reunión entre autoridades municipales y gremiales. Desde el sindicato solicitan recuperar puestos perdidos en los centros de salud para así poder trabajar con menos tensión. “Son 14 meses de agotamiento”, subrayó Juan Manuel Basso, subsecretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario a El Litoral. “Todo el mundo está saturado, pero hay que tratar de salir lo mejor posible entre todos juntos porque están quedando secuelas graves, pérdidas de vidas. No estamos hablando de un conflicto gremial común que si uno quiere un pase a planta o aumento salarial”. “No estamos pidiendo acrecentar la planta. Estamos pidiendo recuperar los cargos que venimos perdiendo hace años”, agregó. Citó como ejemplo el hospital Vilela donde había 40 mucamas y hoy hay 18.

En el HECA, hubo seis fallecidos por covid-19 en 2020. “Ése fue el lugar más castigado el año pasado. Ahora está todo el personal de salud vacunado. Igual hay contagios y aislamientos”, aseguró Basso. En total, 12 personas de los centros de salud públicos de Rosario murieron por coronavirus.

Desde el sindicato no está previsto hacer huelga ya que el sistema sanitario está trabajando al máximo de sus posibilidades. “No se puede parar. ¿A quién le vamos a parar? ¿A la gente? Es un paro a la gente. No al intendente o al gobernador que son los que tienen que tomar decisiones. Vemos que no se tomaron las decisiones. Ahora a partir de mañana (jueves) ya es tarde”, señaló el dirigente. “En el medio de todo salieron tres concejales del PRO a pedir reducción del personal. Es todo muy bizarro. Pareciera que nosotros solos nos estamos dando cuenta de la situación”, dijo Basso.

El gremialista aseguró también: “Hay una mucama por sala donde tendría que haber dos. Los médicos están muy saturados. Acá en Rosario hoy día se está seis horas arriba de una ambulancia sin conseguir un lugar. Si se encuentra un lugar como éste, no se tiene quien atienda. Es gravísima la situación. Es literal lo que estoy diciendo. Eso es lo grave”.