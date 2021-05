https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 12:00

11:56

El intendente Juan Carlos Darrichón indicó públicamente que tomarán medidas luego de determinar que poseen circulación comunitaria.

Entre Ríos Diamante aplica mayores restricciones y suspende las clases presenciales El intendente Juan Carlos Darrichón indicó públicamente que tomarán medidas luego de determinar que poseen circulación comunitaria. El intendente Juan Carlos Darrichón indicó públicamente que tomarán medidas luego de determinar que poseen circulación comunitaria.

Este jueves por la mañana, el intendente de la localidad entrerriana de Diamante confirmó públicamente que ante la crítica situación sanitaria y el avance de casos se aplicarán, al menos por 10 días, mayores restricciones y la suspensión de las clases presenciales.



Juan Carlos Darrichón, el funcionario diamantino, detalló en un medio local: “Hace unos días hemos profundizado nuestro trabajo con la gente de salud de la ciudad y ante los datos alarmantes que se presentan actualmente decidimos extremar las medidas por el término de 10 días a partir de las 0 de hoy, incluyendo dos fines de semana“.



Darrichón indicó: ‘’Luego de una evaluación pormenorizada decidimos tomar medidas para evitar el colapso sanitario, con todos los casos activos que tenemos en la ciudad podemos decir que tenemos circulación comunitaria’’.



Si bien el decreto aún no fue publicado y las medidas no tienen el carácter formal, será refrendado por el Concejo Deliberante en el transcurso de este jueves e informado en las próximas horas.

El intendente manifestó además: “La situación actual es muy complicada, procuraremos restringir la circulación innecesaria de las personas, cerrar todas las actividades de esparcimiento y recreación, clubes, gimnasios, bares, restaurantes, reuniones sociales, incluyendo la asistencia de personas en plazas y parques. La gente no podrá mantener reuniones en lugares públicos ni en privados”.

Finalmente, aclaró: “Evaluaremos luego de transcurridos estos diez días como seguiremos, si hacemos las cosas bien, los casos deberían comenzar a bajar. No hay manera de parar este virus si no limitamos y evitamos la circulación. Debemos apelar a la responsabilidad y conducta individual, no hay que salir a buscar el virus”.