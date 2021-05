Fragapane deja Talleres de Córdoba y se va a la MLS

El mediocampista ofensivo Franco Fragapane se despedirá de Talleres de Córdoba en el encuentro del martes próximo en Ecuador ante Emelec por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, y continuará su carrera en el Minnesota United, en la MLS, donde será compañero de los ex Boca Ramón "Wanchope" Abila y Emanuel "Bebelo" Reynoso.

Franco Fragapane



Position: Winger

Date of birth: 2.6.1993 (28 years old)

Height: 5’5”

Last club: Club Atlético Talleres

Hometown: Las Heras, Argentina

Citizenship: Argentina



