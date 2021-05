https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 91 años Murió Jorge Mosset Iturraspe, destacado abogado civilista y prestigioso docente

Jorge Mosset Iturraspe, destacado abogado civilista y prestigioso docente santafesino, falleció este lunes a los 91 años.

De reconocida trayectoria en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en 2015 obtuvo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Litoral.

Foto: Archivo El Litoral

Luego, en 2019 la Universidad Católica de Santa Fe también le entregó la máxima distinción que otorga la casa de estudios.

Foto: Archivo El Litoral

Entre sus meritos se destacan: abogado con más de sesenta años en el ejercicio de la profesión; doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales; autor de más de setenta y cinco libros jurídicos; participante en más de quinientas conferencias y congresos; profesor titular en la UBA y en la Universidad Nacional de Litoral en las cátedras de Obligaciones y Contratos.

También fue profesor invitado de universidades de Perú, Brasil, Honduras, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, México, España, Portugal y Roma; miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, entre otros.