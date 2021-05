Cayeron la soja y el maíz en el comienzo de la semana en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 31.05.2021

En la jornada primó la cautela entre los operadores ante la falta de los precios de referencia del mercado de Chicago, que no operó por ser feriado en Estados Unidos.

Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde primó la cautela entre los operadores ante la falta de los precios de referencia del mercado de Chicago, que no operó por ser feriado en Estados Unidos.

De esta forma, por soja para fijaciones se ofreció US$ 335 por tonelada, US$ 5 por debajo del día viernes, mientras que en moneda local la cotización fue de $ 31.610 la tonelada.

Por el grano con entrega entre junio y julio, la oferta también se ubicó en US$ 335, una caída de US$ 5/t entre ruedas.

En tanto, por trigo con entrega en el mes de junio la oferta cerró en los US$ 210 por tonelada, mientras que julio y agosto mejoró hasta los US$ 220.

En cuanto al cereal de nueva campaña, la entrega entre noviembre y marzo del año próximo se pactó nuevamente en US$ 205.

En tanto, por maíz con entrega contractual y entre junio y enero se ofrecieron US$ 205 por tonelada, US$ 5 por debajo del precio de la jornada anterior en todos los casos.

Asimismo, la oferta para entregas entre marzo y mayo del 2022 cayó hasta US$ 180, US$ 5 por debajo del viernes; mientas que mejoró la oferta para entregas entre julio y agosto hasta los US$ 170 por tonelada, US$ 5 arriba de la ronda anterior.

No se registraron ofertas de compra ni por girasol, ni por cebada, ni por sorgo.