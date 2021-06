https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falabella se fue definitivamente del país: cerró su última tienda física y no venderá online

Desde este mes no se puede comercializar más en la web de Falabella Argentina y la empresa ya cerró todos sus locales en el país.

Crédito: Mirador Provincial.



La empresa Falabella, que durante las últimas horas finalizó el cierre de sus últimas tiendas físicas del país, anunció que ya no es más posible comprar mercadería en su página web. De esta manera, la empresa de origen chileno cerró definitivamente su comercio en Argentina. Al respecto, durante 2020 se había comenzado un proceso de cierre de todos sus locales en el país. Por otra parte, el mismo grupo mantendrá en la Argentina su negocio a través de la cadena de productos para la construcción y el hogar Sodimac, que también estuvo en un proceso de venta durante 2020, pero que finalmente, y luego del cierre de algunos locales, se decidió mantener dentro de su operación. El mensaje de despedida de Falabella: “Nos despedimos agradeciendo a todos nuestros clientes, proveedores, colaboradores”. Y señalan que algunas categorías de productos (como decoración, muebles, electrohogar, herramientas y maquinarias) se podrán encontrar en la página web de Sodimac. Foto: Captura de pantalla. Para los clientes, el mensaje aclara que todos los pedidos seguirán su curso normal y “serán entregados en la fecha estimada”. Por otra parte, no hay demasiadas precisiones sobre qué sucederá en el caso de los usuarios que tengan una “gift card” de Falabella vigente y con saldo disponible o quienes requieran la devolución o cambio de algún producto. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

