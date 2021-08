Miles de personas han sido evacuados por lluvias en Filipinas

​

De acuerdo al organismo de rescate hasta este domingo las lluvias habían dejado un saldo de tres muertos y al menos cinco heridos.

Miles de personas han debido ser evacuadas en Filipinas debido a las lluvias e inundaciones provocadas por el monzón que ha afectado a gran parte del país asiático.

En la capital Manila y otras ciudades cercanas, un total de 87.493 personas se han visto afectadas por las inundaciones según el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc por sus siglas en inglés).

El portavoz del Ndrrmc indicó a medios locales que una persona falleció por la caída de un árbol y dos más por el impacto de un rayo.

Una de las ciudades más afectadas ha sido Mariquina, donde el nivel del agua en el río del mismo nombre superó los 15 metros.

At least 100 families or 359 individuals are now in different evacuation sites in Brgy. Bucana Sasahan in Naic, Cavite on Saturday, July 24 due to overnight heavy rains, according to Philippine Coast Guard Cavite station.



📷 PCG Cavite

RELATED VIDEO: https://t.co/XLTQ2X76Ut pic.twitter.com/AT461ooJha