Pedido para que más santafesinos concurran a los vacunatorios

Silvia Ciancio: "Sin la vacuna no salimos de la pandemia"

La presidenta de la Comisión de Salud en la cámara Baja, pidió en este sentido, que las personas vayan a vacunarse con “tranquilidad, sin miedo y sin importar que vacuna les toque” porque “todas son seguras y eficaces”, valoró. “No esperemos a tener otra vacuna en el efector de salud cercano para ir. No especulemos con eso”, agregó.

La médica de Elortondo se sumó a los pedidos que se vienen realizando en los últimos días, para que más personas se anoten para recibir la vacuna contra el COVID-19. La legisladora, hizo este planteo luego de que la cantidad de vacunas en Santa Fe sea “significativa”, pero no así la cantidad de personas inscriptas. “Estamos viendo que lentamente la cuestión sanitaria va mejorando, pero estamos muy preocupados por esta pausa que se pueda dar en la campaña”, aseguró la diputada provincial Silvia Ciancio. “Desde marzo insistimos en que tiene que ser regular y constante la campaña de vacunación y que para eso debíamos tener el insumo. Hoy lo tenemos, pero faltan usuarios”, declaró. La presidenta de la Comisión de Salud en la cámara Baja, pidió en este sentido, que las personas vayan a vacunarse con “tranquilidad, sin miedo y sin importar que vacuna les toque” porque “todas son seguras y eficaces”, valoró. “No esperemos a tener otra vacuna en el efector de salud cercano para ir. No especulemos con eso”, agregó. Foto: Sur24 Asimismo, reconoció que en la provincia hay “experiencia de sobra” para demostrar que no hubo en ningún punto del territorio casos de efectos adversos que requieran una hospitalización por la vacuna. “Son datos muy importantes que no podemos desconocer”, amplió. Ciancio, insistió en que este momento es distinto a otros, porque se reciben vacunas en una cantidad importante. “Estamos llegando rápidamente a grupos etarios de edad más baja. A su vez, se están asignando muchos turnos por semana. Esto hace que podamos visualizar que no hay una adherencia como ocurría con otras personas de mayor edad que esperaban su turno”, analizó. Luego, entendió que el agravante en esta época del año, es el clima, lo que vuelve más necesario la concurrencia al vacunatorio: “Sabemos y tenemos números contundentes de que las personas que están internadas en terapia intensiva y quienes no pudieron superar la enfermedad son personas que en el 98 % de los casos no tenían ninguna dosis de vacunas”. Tenés que leer Buena tarea de Juan Pablo Vaulet en el básquetbol de España Finalmente, señaló: “Entendemos que es necesario completar el esquema de vacunas, pero tenemos que tener a las personas que vayan a inocularse. Es el regalo más importante que le podemos hacer a nuestros amigos y seres queridos. Hay que inscribirse y esperar el turno. Es una acción colectiva y la más importante de los últimos 100 años. Sin la vacuna no salimos de la pandemia. Eso es categórico”. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

