Piden enjuiciar al líder venadense y 18 integrantes de una organización narcocriminal

El cabecilla coordinaba las actividades desde la Unidad de Detención N°11 de Piñero, donde estaba detenido. Almacenaban las drogas, armas y el dinero en vehículos que guardaban en distintas cocheras.

El titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, le solicitó al responsable del Juzgado Federal de dicha jurisdicción, Aurelio Cuello Murúa, la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra el líder de una organización narcocriminal y dieciocho de sus integrantes, que operó entre marzo y septiembre de 2019, en orden a los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas, agravado por ser cometido por tres o más personas en forma organizada, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada también por la cantidad de personas intervinientes.

Los hechos

La investigación se inició a raíz de una serie de denuncias anónimas que daban cuenta que una mujer, de nacionalidad dominicana, vendía drogas en la ciudad de Venado Tuerto y los domicilios donde ejercía dicha actividad.

En virtud de ello, el fiscal federal Arzubi Calvo encomendó a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional Argentina, una serie de tareas de investigación, que permitieron individualizar a parte de los integrantes de la organización, por lo que se dispuso la intervención de sus líneas telefónicas.

Así, con el devenir de la investigación, se estableció el rol de cada persona dentro de la banda, y de su líder, quien impartía las órdenes a su pareja y le resto de los eslabones de la organización, desde la Unidad de Detención N°11 de Piñero donde cumplía una condena, desde abril de 2016, por robo calificado por el uso de armas de fuego y encubrimiento. También, se determinó que los implicados almacenaban la cocaína, marihuana, dinero, armas y municiones en diversos vehículos que guardaban en distintas cocheras de la ciudad de Venado Tuerto.

Oportunamente, se acumularon otras investigaciones que involucraban a otros eslabones de la estructura criminal y se profundizó la pesquisa a raíz de un cartel que apareció pegado en la calle con fotos de los domicilios y las personas que distribuían y comercializaban las drogas, y las funciones que cada uno desempeñaba. Ello motivó la realización de una serie de allanamientos, practicados en septiembre de 2019, donde se secuestró cocaína, marihuana, balanzas, recortes de nylon, teléfonos celulares, dinero, armas, municiones, dinero falso y documentación de interés para la investigación y se detuvo a varios de los implicados.

En virtud de las pruebas recolectadas, el fiscal Arzubi Calvo consideró que el líder de la banda, desde su lugar de detención, impartía órdenes y organizaba las maniobras de fraccionamiento, acondicionamiento y distribución de drogas, y el cobro y recaudación de las ventas que realizaban sus coimputados, por lo que debía ir a juicio oral como organizador del tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada. Asimismo, en relación los dieciocho coimputados, pidió su enjuiciamiento como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haber sido cometidos por tres o más personas en forma organizada.

En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que “a través de los elementos recabados durante la investigación -tareas de inteligencia, escuchas telefónicas, etc.- se logró corroborar el contenido de las denuncias, y –además- se determinó la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes conformada por las personas imputadas y organizada por M.N.N.; todo lo cual me permite aseverar que el material estupefaciente secuestrado en poder de las mismas no tenía otra finalidad que ser comercializada”.

Otras investigaciones

El 1° de julio pasado, el representante del MPFN solicitó que el líder de la organización, un hombre y una mujer fueran a juicio por comercializar droga, entre septiembre y noviembre de 2019, en una propiedad aledaña al “Centro Comunitario y Vecinal Barrio Santa Rosa” de Venado Tuerto, por lo que les imputó, a M.N.N. la organización del delito, perpetrado por sus coimputados: comercio de estupefacientes agravado por haber sido cometido en las inmediaciones de un centro asistencial, cultural y social y por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

Asimismo, también los responsabilizó por el delito de abuso de armas -M.N.N. y el otro hombre como autores y a la mujer como partícipe necesaria- en relación al hecho ocurrido el 30 de octubre de 2019, ocasión en la que el coimputado de M.N.N junto a otra persona dispararon contra las personas que estaban en una vivienda de la localidad de Venado Tuerto con el fin de amedrentar a la propietaria del lugar para que se comunicara telefónicamente con el líder de la organización.

También, continua en trámite otra pesquisa originada por una denuncia anónima sobre un posible atentado contra el juez federal de Venado Tuerto, que habría sido ordenado por M.N.N. desde su actual lugar de detención, en la Unidad de Detención de Resistencia, provincia de Chaco, donde continuaría liderando a la organización narcocriminal para el comercio de drogas y la comisión de distintos hechos violentos y delitos contra la propiedad. Se estima que, próximamente, la investigación por estos hechos será también elevada a juicio.

Con información de Sur24