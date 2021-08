Perotti y Trotta ofertaron obras para edificios educativos en el sur provincial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 28.07.2021

19:01

La inversión en el departamento es superior a los $ 200 millones. También, recorrieron el avance de la construcción del jardín 327 de Granadero Baigorria.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presidieron este miércoles, en la Escuela Técnica N°471, la apertura de sobres con las ofertas para realizar obras en edificios escolares del departamento Rosario, que demandarán una inversión total de $ 200.010.608. Las autoridades estuvieron acompañadas por la ministra de Educación, Adriana Cantero, y el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski.

Durante el acto, el gobernador Perotti destacó la importancia del trabajo conjunto con el gobierno nacional. “Nos permite que haya más de $ 3.000 millones invertidos en el territorio provincial; trabajo para nuestra gente, para nuestras empresas. Una señal muy clara de un proyecto de país diferente que el presidente Alberto Fernández está llevando adelante”, afirmó.

Luego, Perotti remarcó que la pandemia desnudó “la necesidad de adecuación de la infraestructura” y en ese sentido sostuvo que “no va a quedar ninguna escuela sin conexión o sin resolver el sistema de calefacción más adecuado que pueda tener ese establecimiento. En algunos lugares será solar, en otros será eléctrico, en otros será el gas. Las alternativas se definirán de acuerdo a la infraestructura que tiene cada uno de los establecimientos”, subrayó el gobernador.

Por último, dijo que si bien todas las escuelas contaban con servicio de internet para uso administrativo, “no siempre servía a los fines pedagógicos. Estas cosas iban generando una distancia importante en quién accedía a la tecnología. Asumimos aquí un compromiso de ayudar a que el equipamiento tenga un salto de tecnología”, remarcó Perotti.

En el mismo sentido, el ministro Trotta expresó que “estar aquí abriendo los sobres de licitación de distintas obras que estamos llevando adelante es el mensaje del camino que tenemos que acelerar de cara al futuro”.

Luego, el funcionario nacional destacó “el proceso de continuidad educativa en toda la Argentina y, en particular, el enorme compromiso que tuvo el gobierno de Santa Fe con toda su comunidad educativa para acompañar la trayectoria de cada niño y de cada niña y de cada adolescente, a partir de las condiciones sociales que tuvieron un impacto en esa continuidad educativa”.

Asimismo, el ministro de Educación de la Nación explicó la importancia de “poner el foco, como se hizo en Santa Fe, en los niños y adolescentes que terminaban la escuela primaria y la secundariay expresó que “eso mismo queremos hacer en todo el territorio en febrero de 2022 para darle las herramientas de mayor presencialidad de cara al próximo nivel”.

Fondos para el sur

Por su parte, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, destacó que “hoy todas las escuelas que estaban sin gas tienen los fondos depositados para terminar las obras que habían pedido. En un año, hicimos un esfuerzo enorme para responder a requerimientos que tenían años sin respuestas y, en plena pandemia, tomamos esos reclamos y los trabajamos. Al día de hoy, ya hicimos el depósito de todas las obras de gas pendiente en la Región VI de Educación”, anunció.

Además, Cantero explicó que el convenio firmado con el gobierno nacional es “para que las escuelas de Santa Fe reciban un equipamiento tecnológico de más de 35.000 computadoras”.

Por otro lado, el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, afirmó que “desde la provincia no solamente se está pensando en mejorar la infraestructura y dotar de gas, electricidad y las mejoras que hace años no se producen sino, además, construir escuelas. Hay localidades en que hace 20 años no se levanta una escuela”, recordó el legislador.

“Hay un proceso de construcción de escuelas modernas, post pandemia donde la ventilación cruzada es importante”, agregó Lewandowski. Y continuó: “Otro dato más de infraestructura es la conectividad, por la cual brega este gobierno provincial, por la que tiene un proyecto, por la que impulsa un presupuesto”.

Detalles de la inversión

Para las obras de terminación, remodelación y construcción en la Escuela Primaria N°1396 de la ciudad de Rosario, cuyo monto de inversión oficial es de $ 24.656.323, se presentaron dos ofertas: la empresa Deprop SRL, que cotizó $ 38.444.293; y la firma Andrés Arriga SRL, por un monto de $ 36.478.680.

Por otra parte, para la construcción de seis salas de nivel inicial con sanitarios, gobierno, sum y galería, a ejecutarse en el Jardín de Infantes N°321 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, cuyo monto de inversión es $ 61.482.633, se presentaron cuatro oferentes: Bordo Arquitectura SRL, que cotizó $ 95.058.448; Grupo Delco SRL, $ 79.951.450; Adobe Construcciones SRL, $ 74.132.271; y Brumont Obras privadas y públicas SA, por $ 73.727.385.

Además, para la construcción de seis salas de nivel inicial con sanitarios, hall, gobierno, office, portería, sum y otros en la Escuela Primaria N°1337 de la ciudad de Rosario, cuyo monto de inversión es de $ 61.430.444, se presentaron cuatro ofertas: $ 96.584.696,66; Grupo Delco SRL, $ 88.811.587; Adobe Construcciones SRL $ 74.541.663; y Brumont obras públicas y privadas SRL, $ 76.676.323.

Por último, para la construcción de cuatro salas de nivel inicial con sanitarios, ingreso, gobierno, SUM, office, portería, y otros en la Escuela Primaria N°100 de Villa Gobernador Gálvez, donde el monto de inversión asciende a $ 52.441.206, se presentaron cinco oferentes: Bordo Arquitectura SRL, por $ 93.911.136; Grupo Delco SRL, $ 73.873.801; Adobe construcciones SRL, $ 62.235.332; Brumont obras privadas y públicas SA, $ 69.501.044; y Capaze SRL, $ 77.777.100.