Coronavirus: cuál es la efectividad de cada vacuna frente a la variante Delta

La cepa delta ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las variantes de preocupación. Hoy se encuentra presente en más de 120 países, de modo dominante, y genera temor en nuestra región de Latinoamérica.

Sin ir más lejos, en Brasil y en Paraguay han confirmado ya la circulación comunitaria en sus territorios y Argentina mantiene prácticamente blindadas sus fronteras, pues se encuentra bastante rezagada con respecto a su campaña de vacunación, puntualmente con respecto a las segundas dosis.

La vacuna del laboratorio Pfizer protege un 36 % con una dosis y un 88 % con dos. AstraZeneca brinda una protección de un 30 % con una aplicación y de un 67 % con dos.

Sputnik ofrece un escudo de un 90 % con sus dos dosis (no se sabe qué ocurre con una). Moderna es segura, pero no se ha detallado cuánto. Johnson & Johnson, con su mono dosis, tiene un alcance apenas de un 33 %. Y de Sinovac y Cansino no se han encontrado datos hasta el momento.

Esos son los porcentajes de efectividad de algunas de las vacunas que se están usando en el mundo con respecto a la variante delta, y han sido difundidos por New England Journal of Medicine, una revista médica con sistema de revisión por pares publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts, en Estados Unidos.

Solo se observaron diferencias modestas en la efectividad de la vacuna con la variante delta en comparación con la variante alfa después de recibir dos dosis de vacuna. Las diferencias absolutas en la eficacia de la vacuna fueron más marcadas después de recibir la primera dosis. Este hallazgo respaldaría los esfuerzos para maximizar la absorción de la vacuna con dos dosis entre las poblaciones vulnerables.