https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 29.07.2021 - Última actualización - 19:42

16:57

El ex Unión dejó su club de Rumania y continuará su carrera futbolística en Francia.

Continúa en Europa Manuel De Iriondo se instaló en Francia El ex Unión dejó su club de Rumania y continuará su carrera futbolística en Francia. El ex Unión dejó su club de Rumania y continuará su carrera futbolística en Francia.

El santafesino, Manuel De Iriondo, que naciera futbolísticamente en el Club Náutico El Quillá y que se formara profesionalmente en Unión de Santa Fe, firmó por dos años en el Grenoble Foot 38, un club de la segunda división de Francia.



La institución francesa se encuentra en la ciudad de Grenoble en Ródamo-Alpes. Es un club que se fundó en 1917 y juega en la Ligue 2 francesa. "Manu" como lo llaman sus amigos llegó a Francia después de unas merecidas vacaciones en Santa Fe, firmó el contrato y con la aprobación del departamento médico de la institución ya trabaja con el plantel de primera.



Después de un gran paso por Rumania y una vez finalizado el torneo, Manuel De Iriondo llegó a Santa Fe para pasar unos días junto a su familia, mientras analizaba junto a su representante una posible continuidad en Europa. Fue así que en su horizonte apareció el Grenoble que no dudó en contratarlo por 24 meses. "Estoy feliz. En Francia me recibieron muy bien. Es una muy linda institución. Ya firmé por dos años y luego de la revisación médica me puse a la orden del cuerpo técnico", anticipó el ex jugador de Unión.