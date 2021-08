https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex Oasis Liam Gallagher afirmó que las carreras de BMX de Tokio 2020 le "volaron la cabeza"

El vocalista se mostró fascinado por la disciplina, que no cuenta con mucho renombre y en la que el argentino Nicolás Torres quedó quinto, a un puesto de clasificar a la final.

Liam Gallagher, exintegrante de la banda Oasis, se expresó en su cuenta de Twitter y aseguró estar cautivado por un deporte sin mucho renombre de los Juegos Olímpicos de Tokio. El artista británico de 48 años, que tiene más de tres millones y medio de seguidores en la red social, a menudo comparte tuits de su día a día y en esta ocasión sorprendió al hablar de una prueba extrema: “Las carreras de BMX en los Juegos Olímpicos me están volando la cabeza”. Tenés que leer Exequiel Torres no pudo alcanzar la final de BMX Además, el hermano de Liam, Noel, otro ícono de la música británica y también fundador de Oasis, contestó los elogios de varios seguidores de este deporte que se desarrolla en el Parque Deportivo Urbano de Ariake: “Respeto para toda la gente del BMX”. El argentino Nicolás Exequiel Torres quedó quinto esta noche en las semifinales de ciclismo BMX de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que clasifican los primeros cuatro, y no pudo ingresar a las finales por las medallas. El riojano de 24 años estuvo muy cerquita, ya que terminó tercero en la última serie clasificatoria, pero totalizó 13 puntos y se ubicó detrás del francés Roman Mahieu (1° con 4 puntos), el colombiano Ramírez Yepes (2° con 10 puntos), el francés Andre Sylvain (3° con 11 puntos) y el estadounidense Connor Fields, quien se cayó en la última prueba, pero entró 4° con 12 puntos. En la final masculina por medallas, en la que Fields no participó por su caída (se fracturó la clavícula), el neerlandés Niek Kimmann se llevó la medalla de oro, la plata fue para el británico Kye Whyte y el bronce para el colombiano Ramírez Yepes. En la final femenina, la colombiana Mariana Pajón -oro en Londres 2012 y Río 2016- ganó la medalla de plata al llegar después de la británica Bethany Shriever (oro) y antes de la neerlandesa Merel Smulders (bronce).

